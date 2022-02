SanremoSol e Novella 2000

Il Gran Galà SanremoSol e Novella 2000 è stato uno degli eventi, durante la settimana del Festival, di maggior rilievo degli ultimi anni. Una serata dedicata alla premiazione dei più grandi protagonisti dello spettacolo e non solo.

Tante le esibizioni che si sono alternate sul palco. Un menù stellato e un parterre d’eccezione hanno caratterizzato l’evento.

Ad accogliere i numerosi ospiti i due padroni di casa: Giuseppe Grande, direttore artistico di SanremoSol, e Roberto Alessi, direttore di Novella 2000. Organizzatori della serata Paolo Chiparo e Fabio Scarpati della Stars Management.

L’evento è stato magistralmente condotto da Beppe Convertini, che ha premiato sul palco i vincitori delle varie categorie in gara.

Premi e ospiti della serata

Tantissime le istituzioni presenti, a partire dal direttore di Rai 1 Stefano Coletta e il sindaco di Sanremo Alberto Bianchieri. C’erano poi la consigliera comunale di Corleto Perticara Francesca Lombardi, premio speciale alle amministrazioni comunali per le iniziative pubbliche, e l’assessore al turismo del comune di Sanremo Giuseppe Faraldi.

Non sono mancati molti personaggi del mondo della musica e dello spettacolo come la showgirl, cantante e giornalista Jo Squillo, i cantanti Moreno e Paolo Vallesi, il maestro Fio Zanotti, i critici musicali Mario Bartoletti e Dario Salvatori.

Il presidente della Nazionale cantanti Gianluca Pecchini, il direttore artistico di Radio Italia Tony Vandoni e Radio101 con Fernando Proce.

A Francesco Drosi è andato il premio come miglior cantautore, mentre l’attore e musicista Umberto Smaila si è guadagnato la statuetta di miglior showman. Oltre a ritirare i loro premi, sul palco si sono esibiti Pago, Dj Molella e l’ex gieffino Biagio D’Anelli.

Il giovane cantante Lollo G è stato premiato nella categoria rapper, mentre il trio femminile La Dolce Vita ha ritirato il premio per la reinterpretazione di Quando, quando, quando.

Presenti anche le conduttrici Maria Giovanna Elmi, Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda Gloria con il fidanzato Mirko Gancitano.

Melanie Francesca, invece, è stata premiata come “Letteratura e musica, testi che come sinfonie musicali curano l’anima”.

Maria Giovanna Elmi e Iva Zanicchi ritirano il premio

Tra gli ospiti e premiati anche la showgirl Luana Ravegnini, il chirurgo estetico dei VIP Giacomo Urtis, e Jasmine Lo Bianco. A Giulia Del Vecchio è andato un premio speciale dedicato alle donne imprenditrici.

Alda D’Eusanio, Maria Giovanna Elmi, Gianluca Pecchini e Giuseppe Pierro hanno ricevuto il prestigioso premio Letteratura e musica.

La giornalista Claudia Peroni e la cantante Melyssa Fanton si sono guadagnate il premio della categoria esordienti, consegnato dalla bravissima Vittoria Castagnotto.

Non possiamo fare a meno di ringraziare chi ha consentito lo svolgersi di una delle serate più eleganti e coinvolgenti dell’intera settimana sanremese. In particolare ricordiamo quindi il Victory Morgana Bay, che ha ospitato l’evento, e poi Admaiora, Celebrety Beathy, Cascina Chicco, Enrico Faccenda, My LaminationCorina Maleca, che ha anche portato a casa un premio speciale dedicato alle aziende, e infine ma non per ultimi Alessandro Pira e Risparmio CasaMarco Cassara con la moglie Elisa.

