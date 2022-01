1 I promossi e bocciati di Up & Down

Up & Down – promossi e bocciati

Con il nuovo anno torna anche la rubrica Up & Down, curata dal direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, dove si parla dei personaggi più in vista degli ultimi giorni.

Andiamo dunque a vedere tutti i protagonisti di Up & Down di questa settimana…

Up per Delia Duran

Delia Duran – Up & Down

Gli autori del GF Vip sono bravissimi a creare storie, come veri drammaturghi, c’è chi mi assicura che dopo l’uscita di Alex Belli, la storia d’amore spuntata tra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan (chi si applicherà su di lei dopo l’uscita di lui?) ora stiano pensando a far entrare nella Casa Delia Duran.

Lei avrebbe accettato, Alex Belli pure (il lavoro è lavoro e il mutuo va pagato).

Pare che a ingolosire gli autori possa essere lo scontro (inevitabile) con Soleil Sorge che non ha modo di esprimere la sua dialettica con gli altri concorrenti.

Riuscirà Delia a tenerle testa?

Continua per tutti gli altri personaggi di Up & Down...