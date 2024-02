“C’è dell’imbarazzo nell’aria”, gelida reunion tra Pretelli e Gregoraci a La Vita in Diretta (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 5 Febbraio 2024

Pierpaolo Pretelli è invitato di Sanremo 2024 per La Vita in Diretta e oggi ha avuto una reunion a distanza con Elisabetta Gregoraci ospite in studio. Lo scambio di saluti e parole è stato letteralmente gelido e tutti se ne sono accorti.

La gelida reunion tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci a La Vita in Diretta

Parte la settimana sanremese e il programma La Vita in Diretta dedica ampio spazio al Festival nella sua parte finale di trasmissione. A tal proposito Alberto Matano ha come inviato da Sanremo Pierpaolo Pretelli e quello di oggi pomeriggio è stato il suo primo servizio. Ma non solo, proprio oggi in studio il conduttore aveva anche Elisabetta Gregoraci.

Come il pubblico ricorderà, Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci hanno fatto il Grande Fratello Vip insieme. E c’era una certa simpatia tra i due. In particolare lui avrebbe voluto iniziare una storia con lei, ma i dubbi di lei hanno portato a un nulla di fatto. Quindi oggi pomeriggio c’è stata una specie di reunion a distanza tra i due. Ma è stata letteralmente gelida e anche un po’ imbarazzante.

Collegato da Sanremo in mezzo al pubblico in piazza, Pretelli ha ricevuto una notizia da Alberto Matano. Il conduttore gli ha infatti detto: “Per caso tra le mie ospiti c’è Elisabetta Gregoraci. Questa è una reunion a distanza”. Lei ha detto un semplice “Ciao” e Pretelli ha fatto più o meno altrettando con uno: “Ciao Elisabetta, ciao a tutti”. Al che si è sentita una tra Rossella Erra e Iva Zanicchi dire: “Giulia si arrabbia”. A questo punto è arrivato il commento ironico di Matano: “C’è dell’imbarazzo nell’aria”.

Andando avanti col programma, Alberto Matano ha chiesto a Elisabetta Gregoraci se avesse voluto dare un consiglio a Pierpaolo Pretelli essendo lui alla sua prima esperienza da inviato. Così la Gregoraci si è rivolta in modo molto carino a Pieparolo dicendo: “Ti stai giocando una carta veramente importante, mi raccomando metticela tutta”. Pretelli ha rispto: “Eh lo so, però io mi sono portato Al Bano”, facendo riferimento a un signore lì con lui vestito come il noto cantante. E subito ha cambiato discorso.

Insomma questa reunion tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci non è stata molto euforica. C’è stato davvero un certo imbarazzo e anche una certa freddezza.