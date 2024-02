Alessio Falsone deve ancora entrare nella casa ma è già nella bufera per una frase (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 5 Febbraio 2024

Grande Fratello

Ancora non è entrato nella Casa del GF ma è già scoppiata la polemica su Alessio Falsone per una frase che ha pronunciato

Deve ancora entrare nella Casa del Grande Fratello e già fa discutere sul web. Alessio Falsone, nuovo concorrente del reality, ha infatti pronunciato in passato una frase che non è proprio piaciuta al pubblico e che quindi adesso ha acceso la polemica.

La frase che fa discutere prounciata da Alessio Falsone

Questa sera, lunedì 5 febbraio andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello. E ci sarà l’ingresso di due nuovi inqulini. Stiamo parlando della conduttrice Simona Tagli e di Alessio Falsone. Quest’ultimo è un imprenditore nel campo della ristorazione ed è noto per essere stato in passato il fidanzato dell’ex Miss Italia Carolina Stramare.

C’è quindi curiosità su questi nuovi concorrenti, ma proprio Alessio è finito nella bufera prima ancora di entrare dalla porta rossa. Per quale motivo? Nel guardare un po’ sui social chi fosse questo ragazzo e avere qualche informazione in più su di lui, gli utenti hanno trovato alcune sue dichiarazioni con tanto di video.

Tra le storie in evidenza pubblicate sul suo profilo Instagram ce ne sono alcune in cui Alessio Falsone risponde ad alcune domande. Una di queste domande diceva: “Concederisti una possibilità di una cena a un uomo?”. E la risposta di lui ha fatto molto arrabbiare il pubblico. Alessio infatti ha detto:

“Non mi concedo neanche più come prima. Tant’è che molte donne mi fanno passare per Chione Harry, il fratello di Harry Potter: Harry Chione. Come potrei mai io godere di una cena con un uomo sapendo che a me il salame al cioccolato non me gusta?”.

stavo un po' spulciando le storie in evidenza di questo tizio nuovo che entrerà stasera e, io ve lo giuro, questo si scannerà con miele pic.twitter.com/6Z03FKudiT — Paola. 💐 (@Iperborea_) February 5, 2024

Si può già capire cosa abbia fatto arrabbiare gli utenti, in particolare l’uso di una parola offensiva inerente la comuncità LGBTQ. Insomma il pubblico si è già arrabbiato per la scelta di far entrare questo nuovo concorrente che non sembra piacere a chi guarda il reality.