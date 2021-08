1 La foto inedita del Principe Harry

È ormai trascorso più di un anno e mezzo da quando il Principe Harry ha lasciato la sua vita a Londra per trasferirsi in America con sua moglie Meghan Markle. Dopo le numerose tensioni con la Royal Family inglese, i Sussex hanno deciso di voltare pagina, iniziando un nuovo capitolo lontano dagli impegni reali. Nel corso dei mesi per di più il Duca e la Duchessa si sono più volte scagliati contro alcuni membri della famiglia, facendo determinate accuse che non sono passate inosservate. Attualmente Harry e Meghan, che sono diventati nuovamente genitori della piccola Lilibet Diana, stanno lavorando per potersi mantenere, e sembrerebbero essere numerosi i progetti futuri.

Non tutti sanno però che anche in passato il Principe, quando ancora era un membro attivo della famiglia reale, ha lavorato per diversi mesi, dopo essersi preso un anno sabbatico. Harry infatti a soli 19 anni svolgeva alcune mansioni in una fattoria australiana e proprio in queste ore è spuntata online una foto inedita di quel periodo.

Era il 2003, come riporta Vanity Fair Italia, quando il Principe Harry lavorava in una fattoria. Dopo essersi diplomato all’Eton College infatti il Duca decise di trascorrere un anno in libertà, sfuggendo così all’opprimente vita di palazzo e agli impegni reali. In quei mesi così Harry imparò a inseguire e a radunare le mucche e a riparare recinzioni, lavorando sodo dalle sette e mezza di mattina alle sei di sera. Il Duca di Sussex veniva anche pagato, guadagnando 212 dollari a settimana! In quei mesi per di più Harry visitò anche i rodei locali, rimanendo affascinato dalle competizioni fra tori.

Ma non solo. In quell’anno infatti il Principe, che veniva trattato come una ragazzo qualunque, strinse importanti legami, che durano ancora oggi. Quella vita tuttavia è ormai molto lontana. A oggi infatti Harry e Meghan, pur avendo voltato pagina, vivono una vita agiata. Proprio qualche settimana fa intanto il Duca ha annunciato di essere a lavoro su un’autobiografia. Rivediamo di cosa si tratta e le sue parole.