Nel corso dell’intervista con Oprah Winfrey, il Principe Harry e Meghan Markle avevano rivelato di essere stati lasciati a loro stessi, economicamente parlando. Un racconto che ha colpito molto gli spettatori, il quale si va ad aggiungere alle tante altre dichiarazioni scioccanti che hanno esposto. Fatto sta che Vanity Fair, come riporta anche il sito Gossip e TV, pare abbia contato le entrate che i due Duchi hanno percepito ultimamente e percepiranno nel prossimo futuro.

Gli introiti dei Duchi di Sussex, infatti, raggiungono cifre davvero astronomiche. Nell’ultimo periodo sappiamo che hanno siglato un accordo con Netflix per la produzione di serie e documentari. Questo contratto quinquennale pare abbia portato nelle loro tasche 150 milioni di dollari. A questa somma, inoltre, si aggiunge anche quello triennale per i podcast su Spotify. In questo caso, invece, si parla di 21 milioni di dollari. Veramente tanti soldi capaci di fare girare la testa a chiunque o, per molti, anche difficili da immaginare tutti insieme.

Parrebbe, inoltre, che una volta giunti negli Stati Uniti il loro conto in banca fosse di 10 milioni per Harry (denaro lasciatogli in eredità dalla madre Diana) e 2 milioni per Meghan grazie ai suoi impegni come attrice. Ma non finisce di certo qui. Dopo la sopracitata intervista con Oprah, infatti, hanno firmato anche una collaborazione con Apple TV, della quale ancora non abbiamo particolari informazioni. Non sappiamo, infatti, cosa sarà o quanto riceveranno di compenso.

Ricordiamo, inoltre, che il Principe sarà il manager della startup BetterUp, incentrata sul benessere e la salute mentale. Sul mercato pare abbia un valore di 1.4 miliardi di euro. Infine, l’ultimo impegno del Duca di Sussex è la scrittura di un’autobiografia per la quale dovrebbe ricevere 17 milioni di dollari. Andiamo, quindi, a scoprire di cosa tratterà in caso ancora non lo sapeste. Continuate a leggere…

Come abbiamo anticipato in precedenza, il Principe Harry scriverà un’autobiografia in cui racconterà anche del matrimonio con Meghan Markle ma non solo quello. Si parlerà, infatti, anche della sua infanzia e del servizio militare in Afghanistan. Ecco le sue dichiarazioni in proposito:

Scrivo ciò non come il principe che sono, ma come l’uomo che sono diventato. Ho indossato molti cappelli nel corso degli anni, sia letteralmente sia metaforicamente. La mia speranza è che raccontando la mia storia – gli alti e bassi, gli sbagli, le lezioni imparate – possa dimostrare che non importa da dove veniamo, abbiamo in comune più di quello che possiamo pensare. […] Sono davvero grato per l’opportunità di condividere ciò che ho imparato nella mia vita finora. Non vedo l’ora che le persone leggano una testimonianza diretta della mia vita, accurata e del tutto vera.

È stato rivelato, inoltre, che tutti i proventi andranno in beneficenza. La data di uscita ancora non sappiamo quando la annunceranno. Sicuramente si parla della seconda metà del 2022. Non appena avremo maggiori informazioni non esiteremo ad aggiornarvi il prima possibile.

