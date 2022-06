1 La rabbia del Principe Harry

La scorsa settimana, in occasione del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta, a fare ritorno a Londra sono stati il Principe Harry, Meghan Markle e i loro due figli Archie e Lilibet Diana. I Sussex hanno così preso parte ai festeggiamenti, e nonostante abbiano perso alcuni diritti sembrerebbe che la coppia abbia avuto modo di incontrare Sua Maestà. Nel corso di un pranzo privato infatti The Queen avrebbe incontrato per la prima volta la secondogenita di Harry e Meghan, che proprio qualche giorno fa ha festeggiato il suo primo compleanno. Il Principe e la Markle nel mentre hanno fatto ritorno in California, tuttavia pare che le tensioni sarebbero ormai al culmine. Secondo le ultime indiscrezioni infatti sembrerebbe che Harry sia furioso per il trattamento ricevuto e che uno dei motivi della sua rabbia sarebbe nientemeno che suo fratello William. Ma andiamo a vedere quello che sarebbe accaduto.

Stando a quello che riporta il The Sun, pare che i Sussex avrebbero invitato William, Kate Middleton e i loro figli al primo compleanno di Lilibet Diana. Tuttavia sembrerebbe che i Cambridge non avrebbero accettato di partecipare alla festa della bambina del Principe Harry e di Meghan Markle. In queste ore così a parlare al tabloid inglese è stata Angela Levin, che ha trascorso un anno al fianco del Duca di Sussex mentre scriveva la sua biografia. Ecco le dichiarazioni della giornalista, riportate anche da Gossipetv:

“Si dice che Harry e Meghan abbiano invitato Kate, William e i bambini alla festa. Tuttavia non si sono presi la briga di scoprire che i Duchi di Cambridge sarebbero stati in Galles la mattina e sarebbero tornati per prepararsi al concerto del Giubileo nel pomeriggio, quindi non sono potuti andare”.

Ma non è finita qui. Angela Levin infatti ha svelato che tra il Principe Harry e suo fratello William non ci sarebbe stato alcun incontro. I Sussex avrebbero però visto Carlo e la Regina Elisabetta, ma anche in questo caso qualcosa avrebbe fatto storcere il naso al Duca. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.