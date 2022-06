1 La Regina Elisabetta conosce Lilibet Diana

Giornate importanti queste per la Regina Elisabetta. A Londra sono infatti partiti i festeggiamenti per il Giubileo di Platino di Sua Maestà, che celebra ben 70 anni di regno. I sudditi stanno così partecipando attivamente a questa importante ricorrenza, che segna un traguardo senza precedenti. Solo poche ore fa The Queen si è mostrata al popolo per la prima volta dopo mesi di assenza, affacciandosi dal balcone di Buckingham Palace con tutta la Royal Family al completo in occasione della tradizionale esibizione della RAF in onore della Regina nell’ambito del Trooping the Colour. Elisabetta è così apparsa visibilmente commossa ed emozionata nel constare l’affetto dei suoi sudditi, che dopo 70 anni anni non hanno mai smesso di credere in lei.

Grandi assenti all’apparizione pubblica sono stati Harry e Meghan, che qualche giorno fa sono tornati a Londra in occasione dei festeggiamenti del Giubileo. I Sussex tuttavia non essendo più membri attivi della famiglia reale hanno perso il diritto di affacciarsi al balcone. Tuttavia sembrerebbe, come svela l’esperto reale Omid Scobie, che poco dopo il Principe e la Markle abbiano incontrato Sua Maestà.

Stando a quanto riportato pare che il Duca e la Duchessa abbiano partecipato a un pranzo privato con The Queen e gli altri membri di casa Windsor. Ma non solo. Proprio in questa occasione la Regina Elisabetta avrebbe conosciuto per la prima volta Lilibet Diana, figlia di Harry e Meghan che porta proprio il nome della sua bisnonna! Sua Maestà infatti fino a questo momento non aveva ancora avuto modo di conoscere la bambina, che proprio oggi compie il suo primo anno. Secondo i tabloid inglese dunque oggi sarebbe prevista una festa di compleanno per la piccola, alla quale potrebbe partecipare anche la Regina in persona.

