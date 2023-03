NEWS

Nicolò Figini | 31 Marzo 2023

Principe William

In che modo Rose sarebbe legata al Principe William?

A tornare sull’argomento con un articolo incentrato sulla faccenda è stato il sito Vanity Fair. Il portale ha affrontato ancora una volta la questione della presunta amante del Principe William. Si tratterebbe di Rose Hanbury, la quale è tornata sotto i riflettori per via del marito. Quest’ultimo è stato nominato Lord in Waiting (una sorta di prima dama di compagnia al maschile) da Re Carlo III.

Si tratta di una nomina molto importante per il marchese di Cholmondeley, il quale si troverà in questo modo presente a ogni evento ufficiale accanto alla Famiglia Reale. Ma chi è Rose? Si tratta di una ragazza nata nel 1984. In passato ha lavorato come modella e a Londra ha sempre fatto parte dei circoli più prestigiosi. Pare sia anche stata inserita nella 100 Most Invited List di Tatler per il suo ruolo in società.

La presunta amante del Principe William è sempre stata legata in qualche modo alla Famiglia Reale. La nonna di Rose, Lady Elisabeth Longman, è stata una delle damigelle d’onore al matrimonio tra Elisabetta II e il principe Filippo. Un legame che è durato fino alla fine, tanto che Rose era presente anche alle nozze di William e Kate.

Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, nel 2003 incontra David Rocksavage durante una vacanza in Italia e sei anni dopo si sposano. Con i tre figli, oggi, vivono a Houghton Hall, che fu la casa del primo ministro Robert Walpole, di cui David è un discendente. Si trova a poche miglia di distanza da Anmer Hall, la residenza di campagna dei principi del Galles. Di tradimento, infatti, si parla non solo a causa della vicinanza delle case ma anche per una foto in cui William e Rose si starebbero baciando.

Non è facile distinguere la linea tra gossip e realtà. Le foto non sono chiare, l’angolazione e la poca luce non garantiscono un’analisi precisa. Seguiteci per non perdervi tante altre news.