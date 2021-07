1 Tensioni tra il Principe William e Harry

Sono ormai mesi che ci sono tensioni tra il Principe William e suo fratello Harry. Come noto i figli di Lady Diana, un tempo legatissimi, da oltre un anno si sarebbero allontanati, e sembrerebbe che i due non riescano in nessun modo a riconciliarsi. Per di più solo qualche giorno fa l’esperto reale Robert Lacey ha svelato un retroscena che non è passato inosservato. Pare infatti che William e Harry abbiano avuto una violenta lite subito dopo il funerale del Principe Filippo, nonostante le telecamere abbiano ripreso i due fratelli intenti ad avere una pacifica conversazione. Questo quanto riporta Lacey:

“Appena sono entrati nel castello di Windsor, sparendo al radar del media, fra loro è cambiato tutto. Hanno subito iniziato a litigare. Erano rabbiosi più che mai. Si sono urlati contro, faccia a faccia, parole davvero tristi e dolorose”.

Ma non solo. Soltanto pochissime ore fa il Principe William e Harry si sono ritrovati in occasione dell’inaugurazione della statua di Lady Diana, e anche in questo caso era sembrato che le tensioni si fossero appianate. Tuttavia adesso a rivelare nuovi retroscena sul rapporto tra i due fratelli ci ha pensato il Mirror. Stando a quanto si legge sul noto tabloid, pare che William e Harry abbiano messo in scena una recita studiata a tavolino. Nonostante i Duchi davanti alle telecamere tentino di andare d’amore e d’accordo, in realtà lontani da occhi indiscreti sembrerebbe che i due siano ai ferri corti. William infatti non si fiderebbe più di Harry, specie dopo l’intervista che i Sussex hanno rilasciato a Oprah Winfrey.

Sempre secondo quanto svela il Mirror, pare che i due figli di Lady Diana abbiano cercato di evitare intoppi durante il loro ultimo incontro di poche ore fa, e di comportarsi come se nulla fosse accaduto. Come se non bastasse ad accentuare questa teoria c’è il fatto che dopo l’inaugurazione della statua di Diana, il Duca di Sussex si sia trattenuto solo pochi minuti con suo fratello, per poi recarsi direttamente in aeroporto per fare rientro a Los Angeles. Cosa starà accadendo dunque? William avrà davvero smesso di fidarsi di Harry? Quest’ultimo nel mentre, insieme a Meghan, avrebbe rifiutato un titolo nobiliare per Archie. Rivediamo perché.