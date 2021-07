1 I segreti della statua di Lady Diana

Nella giornata del 1° luglio Lady Diana avrebbe compiuto 60 anni. Come è tristemente noto la Principessa del Galles ha perso la vita in un terribile incidente d’auto nella notte del 31 agosto 1997, di cui si è a lungo discusso. Per l’occasione ieri a Kensington Garden è stata inaugurata una statua dedicata proprio all’amata Diana, e naturalmente l’evento non è passato inosservato. Presenti alla cerimonia sono stati anche William e Harry, figli della defunta Principessa, mentre grandi assenti sono stati la Regina Elisabetta e Carlo. Il Duca di Sussex per questo importante avvenimento ha fatto rientro a Londra, dopo un’assenza di poco più di due mesi, e il momento è stato anche testimoniato sui social ufficiali della Royal Family.

Nel mentre i più attenti hanno notato alcuni dettagli nella statua di Lady D, che non sono passati inosservati. La scultura, progettata da Ian Rank-Broadley, raffigura la Principessa del Galles mentre abbraccia tre bambini. Proprio questo gesto simboleggia le numerose cause umanitarie in cui Diana era impegnata. Ma non solo. Anche i fiori piantati nel giardino infatti hanno un significato ben preciso. Oltre alle rose e i tulipani ci sono anche i non ti scordar di me, i fiori preferiti della Principessa, che simboleggiano una promessa di affetto eterno.

Tuttavia ciò che colpisce di più è l’abito scelto per la statua di Lady Diana. Per la scultura infatti è stato rappresentato un abito che la Principessa del popolo ha indossato nel lontano 1993, in occasione dello scatto per la cartolina di Natale, in cui appare proprio con William e Harry. Sia nella statua che nell’immagine, Diana indossa una gonna longuette blu scuro, una camicia celeste con lo scollo a V e una cintura con fibbia rettangolare. Si tratta dunque di un omaggio al profondo legame che univa Lady D a i suoi figli.

Proprio William e Harry nel mentre hanno avuto modo di riunirsi dopo diverso tempo, e pare che i due abbiano avuto modo di confrontarsi dopo quanto accaduto in passato. Qualche giorno fa infatti abbiamo appreso che i Principi avrebbero avuto una forte discussione al funerale del Principe Filippo. Rivediamo cosa sarebbe accaduto.