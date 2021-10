Le principesse Selassié sono figlie di un giardiniere? La verità

Nella puntata di questa sera, 1 ottobre 2021, Alfonso Signorini è tornato a parlare delle Principesse Selassié e della loro famiglia. Qualche giorno fa ha iniziato a circolare un rumor secondo il quale fossero in realtà figlie di un giardiniere. Questo l’articolo di Oggi mandato in onda nella diretta live:

Le tre sorelle non sarebbero le pronipoti di Hailé Selassié. Il padre è il figlio di un giardiniere a servizio nel palazzo di Selassié. Per recuperare il tesoro di quest’ultimo, ha convinto gli eredi legittimi a chiudere gli occhi sulle origini non imperiali e ha modificato i propri documenti.

Jessica, una delle principesse Selassié, allora ha voluto chiarire la storie e raccontare la verità. Ha rivelato che il titolo appartiene davvero a loro. La gente da sempre, racconta, questa bugia su di loro. Per tale ragione ha spiegato la storia della famiglia:

47 anni fa c’è stata una rivoluzione che ha spodestato il nostro bisnonno. Ha portato tanto dolore alla nostra famiglia. La famiglia di mio padre non ha fatto in tempo a scappare, come invece ha fatto mio padre, che è stato molto fortunato. […] Ha trovato una persona che è riuscito ad aiutarlo e a portarlo in Italia. Ha cambiato cognome per salvarsi la vita. Lui è andato a Londra da suo zio. Da lì ha recuperato le sue documentazioni e a incontrare parte della sua famiglia.

Ed ecco una lettera che sembra chiarire in maniera molto chiara ogni dubbio. 👑 #GFVIP pic.twitter.com/4sGvguMrhj — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 1, 2021

Cosa c’entra il giardiniere? Ebbene, questa persona lavorava a palazzo e ha aiutato il padre delle principesse Selassié ad arrivare in Italia. Infine Jessica ha letto un comunicato scritto dalla loro famiglia nella quale smentiscono le dicerie. Continuate a seguirci per tante altre news. Cliccate QUI per la puntata completa.

