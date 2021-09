Le Principesse Selassié non sarebbero principesse: “Il padre è in prigione”, lo scoop di Oggi

1 Il padre delle Principesse Selassié in prigione

Arriva una notizia su tre concorrenti del Grande Fratello Vip 6 che ha dello sconvolgente. A lanciare lo scoop è il settimanale Oggi e le protagoniste sono le Principesse Selassié.

No, non stiamo parlando della loro finta laurea. Venerdì scorso, infatti, Alfonso Signorini fece arrivare una busta in casa in cui c’era scritto che le tre giovani stavano mentendo. Ed è stato spiegato che loro non sarebbero laureate, come avevano dichiarato. Era stata la stessa Università (contattata dalla redazione) a dirlo. Le principesse avevano poi specificato che loro avevano iniziato gli studi in un modo per poi continuare online e prendere la laurea così.

La notizia scadalistica di cui vi parliamo oggi riguarda invece il padre. La rivista Oggi, infatti, ha rivelato che il padre delle tre ragazze, Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié, sarebbe stato arrestato a giugno in Lussemburgo ed estradato da alcune settimane in Svizzera. Attualmente, quindi, sarebbe nel carcere di Lugano nel quale sarà trattenuto per tre mesi.

Ma perché l’uomo si trova in questa situazione? Il 5 marzo 2021 è stato emesso, da parte delle autorità elevetiche, un mandato di cattura internazione nei confronti del padre delle Principesse Salassié. Il motivo è una truffa da 10 milioni di franchi.

Ma non finisce qui, perché a quanto pare Clarissa, Lucrezia e Jessica non sarebbero nemmeno davvero principesse. E anche in questo caso c’entra il padre…