1 Le Principesse Selassié debuttano come cantanti?

Lo scorso anno il grande pubblico ha fatto la conoscenza delle Principesse Selassié, grazie alla partecipazione al Grande Fratello Vip 6. In breve tempo Jessica, Lulù e Clarissa hanno conquistato il cuore dei telespettatori e del web con la loro simpatia e con i loro modi di fare, al punto che la più grande delle tre sorelle ha vinto il reality. A oggi le Principesse sono tornate alla loro vita di sempre e si stanno concentrando a pieno sulle loro carriere. A breve però potrebbe arrivare una grande sorpresa per tutti i fan delle Selassié, che starebbero lavorando a un progetto insieme. Stando alle indiscrezioni infatti pare che le ex Vippone stiano per debuttare nel mondo della musica!

Già qualche settimana fa le tre sorelle si erano mostrate sui social in studio di registrazione, e adesso pare che stiano per arrivare delle grandi news. Stando a quello che svela Pipol Gossip, pare che a breve le Principesse Selassié possano lanciare il loro primo singolo! Sempre stando a quello che si legge, le ex Vippone starebbero proponendo alle varie case discografiche un progetto musicale, e di certo in molti attendono di scoprire in che modo le tre sorelle potrebbero stupirci. Questo quello che riporta Pipol Gossip:

“Il progetto è work in progress ma la notizia è ufficiale, le sorelle Selassiè stanno proponendo alle case discografiche un progetto musicale che le vede coinvolte in prima persona. Ebbene sì: Lulù, Clarissa e Jessica hanno un singolo pronto da far esplodere”.

Pare dunque che le Principesse Selassié a breve possano lanciare il loro primo singolo, e di certo ne vedremo di belle. In attesa di ulteriori aggiornamenti, rivediamo cosa è accaduto qualche giorno fa, quando Clarissa ha lanciato una frecciatina agli autori del GF Vip 7.