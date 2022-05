1 Le Selassié dopo il GF Vip incidono una canzone

Le Principesse Selassié, Jessica, Lulù e Clarissa, dopo il GF Vip 6 hanno ottenuto grande visibilità e il pubblico le ha molto amate e apprezzate. Non hanno mai nascosto il loro desiderio di diventare note nel panorama dell’intrattenimento. In particolar modo, soprattutto Lucrezia, vorrebbe diventare una cantante. Già all’interno della Casa hanno dato prova della loro passione per il canto. Adesso possono farlo anche nel mondo reale.

Ecco, quindi, spuntare in queste ore un video sul profilo Instagram di Jessica Selassié. L’audio è stato tolto e di sottofondo si sente solamente un brano di Selena Gomez. Tuttavia dalle immagini capiamo che le ragazze si trovano dentro uno studio di registrazione. Che stiano incidendo delle canzoni originali? Oppure si tratta di cover famose? Ad oggi non possiamo ancora dirlo, ma qualcosa sta sicuramente bollendo in pentola. Per scoprire che cosa, tuttavia, dovremo attendere ancora un po’.

Come stavamo dicendo, infatti, Lucrezia non ha mai nascosto il suo sogno: “Vorrei continuare nel mondo dello spettacolo e poi, ovviamente, tra un po’… nel futuro… sì, esce il mio brano! Quando uscirà il mio disco? Non posso dire nulla“. Per quanto riguarda l’ex concorrente del GF Vip, inoltre, alcuni fan vorrebbero una collaborazione con LDA. Un fan della Princess ha spiegato ciò che è successo:

LDA era in uno spazio ed ho incominciato a spammare ‘vogliamo Lulù nel video di Bandana’ e lui lo ha letto ad alta voce! Gli avevo scritto ‘siamo 2000 fatine e vogliamo tutti Lulù nel video di Bandana’. Lui lo ha letto e si è messo a ridere, ma noi eravamo seri.

La reazione di Lulù è stata particolarmente entusiasta: “Adoro i cantanti napoletani, è vero! Adoro proprio! LDA ha davvero letto ad alta voce il tuo tweet? Sì adoro! Voglio fare la cantante, voi continuate pure!“. Chissà se succederà davvero. Continua…