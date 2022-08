1 Le Principesse Selassié cantano in sala registrazione

Qualche mese fa le Principesse Selassié si sono mostrate in un filmato (senza audio) in sala registrazione. Stavano preparando il loro singolo di debutto, il quale uscirà molto presto: “Il progetto è work in progress ma la notizia è ufficiale, le sorelle Selassiè stanno proponendo alle case discografiche un progetto musicale che le vede coinvolte in prima persona. Ebbene sì: Lulù, Clarissa e Jessica hanno un singolo pronto da far esplodere“. In queste ore, però, sono spuntati i primi veri filmati sui profili Instagram all’interno dei quali le sentiamo cantare.

In particolare Lulù e Clarissa. La prima ha scritto sul suo account (QUI per il video):

In attesa del mio primo singolo vi lascio qui questo video dove mi diverto in studio, un luogo dove mi sento al sicuro e dove mi posso immergere nei miei pensieri e trasformarli in arte, il luogo dove mi sento davvero l’artista che sono, dove lavoro per voi e per me stessa, tra una prova e l’altra, mi sono divertita a cantare Levitating che mi rappresenta moltissimo come voi ben sapete, e che anche voi adorate! Stay very very tuned y’all…

Ha, quindi postato un video in cui canta la cover di un brano molto noto. La stessa cosa, ma con una canzone diversa, l’ha fatta anche Clarissa: “Mentre aspettiamo tutti l’uscita del singolo… vi lascio, questa piccola cover che abbiamo fatto io e i ragazzi così per divertirci. Spero vi piaccia, non vedo l’ora di farvi vedere la musica alla quale ho lavorato in questi mesi“. (QUI per il video).

