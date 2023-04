Pupo contattato per tornare a fare l’opinionista al GF: la sua risposta

NEWS

Debora Parigi | 19 Aprile 2023

Per la nuova edizione del GF Pupo sarebbe stato contattato per tornare nel ruolo di opinionista. Ecco cosa ha risposto

Pupo di nuovo opinionista del GF?

Si sta già parlando della nuova edizione del Grande Fratello, che a quanto pare non sarà più Vip, o meglio si ritroveranno nella stessa Casa alcuni vip e alcuni non famosi. Oltre a questo, a quanto pare si parla anche di chi potrebbero essere i nuovi opinionisti. E proprio del futuro del GF (e non solo) ne ha parlato Pupo ospite del talk de Il Fatto Quotidiano condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti, come riporta il sito Biccy.it.

A tal proposito, il cantante ha dato la sua opinione su questa probabile novità per la nuova edizione del reality: “Se è giusto che la trasmissione torni con i nip? Sì credo sia una giusta decisione, perfetta. Perché di questi sedicenti Vip, ne abbiamo anche le scatole piene! Questo acronimo abusato, ma vip de che? Quindi penso che abbiano fatto bene a prendere questa decisione”.

Pupo ha anche incontrato di recente il conduttore Alfonso Signorini. Si sono abbracciati e hanno parlato anche della figlia del cantante. A quanto pare sarebbe dovuta essere una concorrente della scorsa edizione, ma lui gliel’ha impedito. Ecco cosa ha detto: “Ho incontrato Signorini l’altro ieri, ci siamo salutati a Mediaset da Silvia Toffanin a Verissimo. E mi ha detto ‘hai fatto una canzone con tua figlia!’. Lui conosce Clara perché l’aveva provinata l’anno scorso per il Grande Fratello Vip. Ma le ho impedito di partecipare, le ho impedito di andarci praticamente. Sì lei aveva fatto i casting.”.

Ma non finisce qui perché a quanto pare il cantante è stato contattato proprio dal conduttore per tornare come opinionista al GF. Infatti ha ricoperto questo ruolo per due anni: prima con Wanda Nara e poi con Antonella Elia. Ma cosa ha risposto lui? Tornerebbe mai a farlo? “In pratica ci siamo abbracciati con Alfonso, gli sono affezionato e gli voglio un bene pazzesco. Sono molto legato a lui”, ha raccontato. “Lui mi ha detto: ‘tu devi tornare a fare l’opinionista del Grande Fratello, mi manchi molto’. Io gli ho detto ‘ho già dato, uno come te si incontra una volta nella vita, se va male due!”.