Uomini e donne, quasi rissa tra Gemma e Paola: “Ti strappo i capelli uno a uno”

Debora Parigi | 19 Aprile 2023

Uomini e donne

Litigio a Uomini e donne tra Gemma Galgani e Paola

Lo sappiamo che Gemma Galgani e Paola non vanno molto d’accordo. Le due dame di Uomini e donne si scontrano da mesi, a partire da quando erano interessate a uno stesso uomo. Oggi la storia quasi si ripete perché entrambe sono uscite con il cavaliere Elio.

Dopo una lunga discussione e polemica al centro dello studio, in cui si è intromessa anche Tina Cipollari con parole pesanti, sia Paola che Elio sono tornati al proprio posto. Ma Maria De Filippi ha fatto tornare il cavaliere per far sedere anche Gemma (abbastanza gongolante dato che la sua uscita era andata molto bene). A quel punto, mentre stava a sedere, Paola ha lanciato una stoccata: “La verità è che Elio vorrebbe una donna esteticamente come me, ma affamata come lei”. Il “lei” era ovviamente riferito a Gemma.

La Galgani ha sentito la frase e si è subito alzata dal centro dello studio voltandosi verso di lei. Ma non solo, è corsa dietro la prima fila del parterre femminile per avere un faccia a faccia diretto con Paola. Inutile l’intervento di Tina che ha cercato di bloccare Gemma. L’una di fronte all’altra, hanno iniziato a discutere. E proprio la dama di Torino a un certo punto ha detto: “Ti strappo i capelli uno a uno”.

GEMMA CHE SI ALZA E VA DA PAOLA AIUTOOOO #uominiedonne pic.twitter.com/ryEqKFUzkY — trashtvstellare (@tvstellare) April 19, 2023

Gemma si è davvero molto arrabbiata, trovando la frase completamente irrispettosa. Nel frattelo Elio è tornato al suo posto e anche Armando si è intromesso, invitando Gemma a non abbassarsi al livello di Paola. E proprio attacando la dama, le ha detto che avrebbe dovuto chiedere scusa.

