Chi è PUTIN: età, altezza, peso, moglie e figli

Alcuni dati sul Presidente della Russia, Vladimir Putin, tra i leader potenti più chiacchierati e discussi: dall’età, all’altezza, per passare al peso. E ancora alla vita privata con moglie e figli e le curiosità su di lui.

Chi è Vladimir Putin

Nome e Cognome: Vladimir Vladimirovič Putin (meglio conosciuto come Vladimir Putin)

Data di nascita: 7 ottobre 1952

Luogo di Nascita: Leningrado (oggi San Pietroburgo)

Età: 69 anni

Altezza: 1 metro e 70 centimetri

Peso: 77 kg

Segno zodiacale: Bilancia

Professione: Presidente della Russia

Moglie: L’ex moglie di Putin è Ljudmila Putina

Figli: Il Presidente ha dei figli

Putin età, altezza e peso

Focalizziamoci inizialmente sui primi punti legati alla biografia del Presidente della Russia. Il suo nome completo è Vladimir Vladimirovič Putin, ma chiamato da tutti semplicemente come Vladimir Putin.

Nato nella città portuale di Leningrado, oggi conosciuta come San Pietroburgo, il 7 ottobre 1952, sotto il segno della Bilancia, l’età del politico è di 69 anni.

Abbiamo informazioni anche per quel che riguarda altezza e peso di Putin: è alto 1 metro e 70 centimetri, per un peso pari a 77 kg.

Vita privata

Passiamo ora alla vita privata dell’ex Primo ministro della Russa. Sappiamo che è nato in una famiglia molto rigida e trascorse un’infanzia molto povera. Suo nonno paterno si chiamava Spiridon Ivanovič Putin e lavorava come cuoco al servizio di Lenin e Stalin. Il padre del Presidente era invece Vladimir Spiridonovic Putin, sommergibilista della marina militare sovietica. La madre Marija Ivanovna Šelomova prestava servizio come operaia.

Putin aveva due fratelli. Entrambi nacquero negli anni trenta ma morirono per morivi differenti: il primo dopo i primi mesi di vita e il secondo di una malattia (la difterite) durante l’assedio di Leningrado.

Non tutti sanno ma il Presidente ha studiato diritto internazionale alla Facoltà di Legge presso l‘Università statale di San Pietroburgo, conseguendo la Laurea nel 1975. Per ben 16 anni ha avuto modo di lavorare come funzionario dell’Intelligence del KGB, diventando poi tenente colonnello.

Nel 1991 ha deciso di dimettersi per intraprendere la carriera politica nella sua città natale. Poi nel 1996 il trasferimento a Mosca. Qui si è unito all’amministrazione di Boris Eitsin, dando poi il suo contributo come direttore dell’FSB (che andava a sostituire il KGB).

Nel 1999 è stato Primo ministro e, a seguito delle dimissioni di Eltsin è stato eletto come suo successore. Poi con il trascorrere degli anni è diventato quello che oggi conosciamo come Presidente della Russia.

Moglie e figli di Vladimir Putin

Concentriamoci ora su moglie e figli del Presidente russo.

Il 28 luglio 1983 Putin ha preso in sposa Ljudmila Škrebneva, più grande di lui di qualche anno (lei è nata nel 1958).

In quel periodo Ljudmila era una studentessa di filologia spagnola presso l’Università statale di Leningrado. Insieme hanno avuto due figlie: nel 1985 è nata Marja Putina, mentre nel 1986 è nata Ekaterina Putina.

Entrambe studiarono presso la Scuola tedesca di Mosca, ovvero la Deutsche Schule Moskau, fino a quanto il padre è stato nominato primo ministro.

Non sono mancate notizie su una possibile rottura tra il Presidente Putin e Ljudmila e le voci vennero confermate pubblicamente nel giugno 2013, quando annunciarono la fine del loro matrimonio. Tra le altre cose ricordiamo ha due nipoti.

Le curiosità: arti marziali

Non tutti ne sono a conoscenza di questa curiosità, ma tra le passioni di Vladimir Putin ci sarebbero l’arte marziale del judo. A soli 14 anni d’età ha iniziato i primi allenamenti con il sambo (arte marziale di origine russa sviluppatasi negli anni venti del XX secolo). Successivamente su è dedicato al judo, che pratica ancora oggi.

Tra l’altro il Presidente ha vinto diverse competizioni a San Pietroburgo, compreso il campionato seniores nelle due discipline citate precedentemente. Con il trascorrere degli anni è diventato presidente del Dojo Yawara, lo stesso dove si allenò quando era un ragazzo.

A riguardo nel 2014 ha pubblicato anche un libro, di cui è co-autore, Judo con Vladimir Putin (Judo: History, Theory, Practice). Sebbene non sia l’unico a praticare questo sport, c’è da dire che è il primo dirigente politico internazionale ad aver ottenuto risultati importanti ed è conosciuto per una particolare tecnica (la numero 15 del Gorkyo) chiamata Harai Goshi. Oltretutto detiene l‘8º dan (ovvero la cintura cintura rossa/bianca) per quanto riguarda il judo, mentre il 6° dan per il karate.

Riguardo lo sport nel 2013 riportò nuovamente il programma di allenamento psicofisico GTO in Russia, grazie a Steven Seagal.

Novella 2000 © riproduzione riservata.