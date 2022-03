Chi è ZELENSKY: età, altezza, biografia, moglie e figli

Qui di seguito alcune news e curiosità sul Presidente dell’Ucraina Volodymir Zelensky: dall’età all’altezza, per passare alla sua biografia e vita privata, la moglie, i figli e molto altro.

Chi è Zelensky

Nome e Cognome: Volodymyr Oleksandrovyč Zelens’kyj (meglio conosciuto come Zelenskyy o Zelensky)

Data di nascita: 25 gennaio 1978

Luogo di Nascita: Kryvyj Rih (Ucraina)

Età: 44 anni

Altezza: 1 metro e 71 centimetri

Peso: Informazione non disponibile

Segno zodiacale: Acquario

Professione: Presidente dell’Ucraina, politico, attore, sceneggiatore e comico

Moglie: La moglie di Zelensky è Olena Zelenska

Figli: Il Presidente ha dei figli

Zelensky età, altezza e biografia

Partiamo subito con la biografia. Dove e quando è nato il Presidente dell’Ucraina? All’anagrafe Volodymyr Oleksandrovyč Zelens’kyj, dai più conosciuto semplicemente come Zekenskyy o Zelensky, è nato a Kryvyj Rih, in Ucraina, il 25 gennaio del 1978, sotto il segno zodiacale dell’Acquario.

L’età del politico oggi è di 44 anni. Conosciamo anche la sua altezza, pari a 1 metro e 71 centimetri, ma non abbiamo informazioni per quel che riguarda il peso.

Sappiamo qualcosa anche sulle origini. Zelensky infatti appartiene a una famiglia ebrea. I suoi genitori sono Rimma Zelenskaya e Oleksandr Semenovyč Zelens’kyj. Quest’ultimo è un ingegnere e accademico.

Vita privata

Non si sa tantissimo della vita privata del Presidente Zelensky. Ciò di cui siamo certi è che ha una moglie e dei figli.

Nel 2003 si è sposato con l’architetta e scrittrice ucraina, Olena Zelenska, dopo ben 8 anni di fidanzamento. Pensate che si sono conosciuti a scuola, anche se in quel periodo non si frequentavano. Terminato il liceo, poi, si sono avvicinati, fino a diventare una coppia a tutti gli effetti.

Come vedremo nella carriera, ancor prima di diventare un politico, Zelensky è stato un personaggio televisivo e proprio Olena è stata autrice degli sketch portati in onda dal marito, come da lei stessa confidato a Vogue nel 2019. A proposito del legame con il marito, come si legge anche su Today, disse infatti:

“Preferisco stare dietro le quinte. Mio marito è sempre in prima linea, mentre io mi sento più a mio agio nell’ombra. Non mi piace raccontare barzellette. Non è nel mio carattere. Ma al momento opportuno so quando intervenire, in particolare per attirare l’attenzione del pubblico su questioni sociali importanti”.

Con Olena ha avuto due figli: una figlia di nome Oleksandra nata nel 2004, anno dopo le nozze, e un figlio di nome Kyrylo nel 2013.

Sempre a proposito della moglie di Zelensky, sappiamo dalle varie news che la First Lady ucraina è stata eletta come uno dei personaggi più influenti del Paese dalla rivista Focus (si è posizionata in 30° posizione).

Carriera

La carriera di Volodymyr Zelensky ha subito varie tappe, a partire dalla Laurea in giurisprudenza. Poco dopo questo momento, si è avvicinato al mondo dello spettacolo, diventando un attore. Talmente grande la passione da portarlo poi a fondare una casa di produzione tutta sua, insieme a Shefir Serhiy e Shefir Boris. Parliamo della Kvartal 95, la quale ha sfornato sia film che cartoni animati. Nella sua carriera è stato anche sceneggiatore e comico.

Nel curriculum di Zelensky figura anche la serie TV dal titolo, Il Servitore del Popolo, dove ricopre i panni di un insegnante del liceo, divenuto poi Presidente dell’Ucraina. Ma non solo, perché ha partecipato anche a un programma TV che ben conosciamo nel nostro Paese, come potete leggere nel paragrafo dedicato.

Tornando alla serie TV, Il Servitore del Popolo, nel 2018 alcuni suoi dipendenti hanno dato origine a un partito politico, che porta proprio il nome della trasmissione televisiva citata. Qualche mese più tardi da questo importante evento, Zelensky ha così annunciato la sua candidatura alle presidenziali, riscuotendo fin da subito grande successo nei sondaggi.

Con il 73% di preferenze ha spodestato il presidente uscente, Petro Porosenko.

Zelensky a Ballando con le Stelle

Nel 2006 non tutti sanno ma Zelensky ha preso parte a Ballando con le Stelle, vincendo addirittura la competizione. Ma non è l’unica curiosità che lo riguarda.

Qui di seguito altre piccole chicche che su di lui.

Film con Zelensky

Il Presidente dell’Ucraina ha anche una filmografia che vanta alcuni importanti progetti, che vediamo qui di seguito:

2009 – Love in the Big City

2011 – Office Romance. Our Time

2012 – Love in the Big City 2

– Rzhevsky Versus Napoleon

– 8 First Dates

2014 – Love in Vegas

– Paddigton

2015 – 8 New Dates

2018 – I, You, He, She

In bacheca vanta anche alcune onorificenze conquistate in patria.

Curiosità sul Presidente dell’Ucraina: il patrimonio

Tra le curiosità che riguardano Volodymyr Zelensky sappiamo che oltre alla lingua ucraina, conosce anche il russo e l’inglese. Ma ben più interessante è la notizia che riguarda il suo patrimonio.

Stando a quanto riportato dalle varie news, esattamente come Vladimir Putin, anche il Presidente ucraino ha un patrimonio importante, ben più basso sembrerebbe invece il reddito. In base a quanto fornito dal sito Bonifico Bancario, infatti, nel 2019 è stata resa nota la dichiarazione dei redditi, che ammontava a circa 860 mila Euro, mentre la sua famiglia versava tasse oltre i 100 mila Euro. Questo almeno secondo quanto fornito dal portale web.

In base a quanto emerso, oltretutto, sembrerebbe che Volodymyr Zelensky non sia impegnato in attività imprenditoriali. Lo stipendio che riceve, infatti, pare arrivi solo dal Dipartimento degli Affari di Stato. Da maggio a dicembre 2019 avrebbe raggiunto circa 6.000 euro. Ma c’è un però, che Bonifico Bancario tende a sottolineare, come riportato di seguito: “Nello stesso periodo, si sarebbe registrato un aumento dello stipendio della moglie del presidente e una diminuzione dello stipendio e del reddito d’impresa del capo dello Stato“.

E ancora sembrerebbe che nel 2019 Zelensky abbia venduto un appartamento (appartenuto a sua moglie) a Kiev. Da esso ne ha ricavato ben 150 mila euro. Oltretutto stando a quanto si apprende, pare che abbia una villa anche nel nostro Paese e più precisamente a Forte dei Marmi, come si apprende da Il Corriere della Sera, dal valore di 4 milioni di Euro.

Tra le altre cose il Presidente Zelensky è molto attivo sui social, in particolare su Twitter.

