1 La favola dei Maneskin

Quello dei Maneskin è un sogno che si avvera, una favola a lieto fine e un esempio per tutti. Sì perché con lavoro, dedizione e tanta bravura si può arrivare dove si vuole. I Maneskin hanno vinto la 71^ edizione del Festival di Sanremo, quella del 2021, quella della pandemia e dello show senza pubblico in sala. Prima dell’Ariston, si erano fatti notare nel 2017 a X Factor, arrivando al secondo posto, ma riscuotendo grande apprezzamento nel pubblico e finendo sotto l’ala protettiva di Manuel Agnelli.

Oggi sono lì dove li vediamo, pronti a partecipare al prossimo Eurovision, ma sono partiti davvero dal basso. Tutti di Roma, la band di genere pop rock e funk pop ha inziato a fare musica tra i banchi di scuola. La primissa formazione è avvenuta alle scuole medie grazie a Victoria De Angelis e Thomas Raggi. Successivamente si è unito a loro il cantante Damiano David e, tramite un annuncio su Facebook, il batterista Ethan Torchio. Quindi sono nati ufficialmente nel 2015 con il nome Maneskin che significa, in lingua danese (la Danimarca è il Paese d’origine di Victoria), “chiaro di luna”.

Prima di arrivare a X Factor, però, il loro palco erano le strade di Roma e c’è adesso una foto che li vede esibirsi proprio per strada (fonte: Twitter).

E così da queste strade, in questa foto di qualche anno fa, per arrivare alla vittoria all’Ariston è proprio la favola che questi ragazzi si meritano. E speriamo che duri per sempre.