Il calciatore Radja Nainggolan è stato fermato in Belgio per guida in stato d'ebrezza e alta velocità

Secondo quanto riportato dal sito belga Hin.be, notizia poi ripresa da Fanpage, il calciatore Radja Nainggolan ha iniziato la sua nuova avventura in Belgio non nel modo migliore possibile. La Polizia, infatti, lo ha fermato ad Anversa per guida in stato di ebrezza e alta velocità. Il tutto sarebbe accaduto la notte tra il sabato e la domenica, intorno alle 4 del mattino. Le forze dell’ordine, quindi, avrebbero fatto accostare l’ex giocatore del Cagliari e lo avrebbero sottoposto all’alcol test. Questo, perciò, sarebbe risultato al di sopra del limite consentito.

Per tale ragione la Polizia non ha potuto fare altre che ritirare al centrocampista belga la patente per almeno quindici giorni. Al momento non abbiamo altre informazioni. Vedremo se nel prossimo futuro il diretto interessato parlerà della questione. Nel frattempo, però, ha parlato del suo trasferimento in Belgio, anche se lui avrebbe preferito restare con la famiglia in Sardegna:

Ho lasciato quest’anno tutto ad Asseminello. In ritiro con l’Inter ho portato solo un paio di scarpe. Pensavo che anche stavolta alla fine sarei tornato a casa. Ma dopo aver aumentato il monte ingaggi l’anno scorso, quest’anno il Cagliari ha deciso di fare altri ragionamenti. All’improvviso Giulini e Capozucca sono spariti.

Parole dure quelle di Radja Nainggolan, le quali non hanno ancora ricevuto una replica. Cosa sappiamo della squadra per la quale è andato a giocare? Si tratta dell’Anversa. In queste ultime partite giocate, purtroppo, non se l’è passata bene e ha perso 4-2 con l’Omnia Nicosia nelle gare di qualificazione per l’Europa League 2021/2022. Adesso, però, avrà l’occasione di rifarsi con la partita di ritorno che si giocherà il 26 agosto 2021.

Per il momento questo è tutto. Vi aggiorneremo non appena avremo maggiori informazioni sulla situazione di Radja Nainggolan . Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.

