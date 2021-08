1 Jasmine Carrisi al Grande Fratello Vip 6?

Manca ormai sempre meno al debutto ufficiale del Grande Fratello Vip 6, e finalmente tutto inizia a essere pronto per il ritorno dell’amato reality di Canale 5. Anche stavolta alla conduzione, per la terza volta di seguito, ci sarà Alfonso Signorini, che verrà affiancato da Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nelle vesti di opinioniste. Nel mentre da settimane sul web si parla dei concorrenti che quest’anno abiteranno la casa di Cinecittà, e numerose sono le indiscrezioni in merito. Solo qualche tempo fa si è mormorato che a prendere parte alla trasmissione sarebbe stata nientemeno che Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento. È invece di pochi giorni fa la notizia che vede all’interno del programma anche Jasmine Carrisi, figlia di Albano Carrisi e Loredana Lecciso. Nonostante in molti si aspettassero di vedere entrambe le ragazze tra le protagoniste del reality, adesso pare che qualcosa sia cambiato.

Stando a quanto svela Blogo infatti, pare che ad averla spuntata sia stata Jasmine Carrisi, che dunque sostituirà Anna Lou Castoldi come concorrente del Grande Fratello Vip 6. Attualmente però, come riporta il portale, le trattative sono ancora in corso e non ci sarebbe nulla di definitivo! Ecco quanto si legge in merito:

“Morgan e Albano sono i padri due ragazze che hanno calcato le tavole dei palcoscenici del nostro paese. Il primo è il papà di Anne Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento, la seconda è Jasmine Carrisi, figlia di Albano e Loredana Lecciso. Entrambe erano in pista per far parte del cast del Grande fratello vip 6 e pare, secondo quanto apprendiamo, che questo inedito derby fra “figlie di” sia stato vinto da Jasmine Carrisi. […] Attenzione, tutto è in corso d’opera e nulla è definitivo”.

Che dunque a spuntarla sia stata davvero Jasmine Carrisi? La figlia di Albano e Loredana Lecciso farà davvero parte del cast del Grande Fratello Vip 6? In attesa di scoprire cosa accadrà, rivediamo le prime anticipazioni sulla nuova casa.