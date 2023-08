Raffaele Poggio e Barbara Morris: ‘Ma che vacanze! Lavoriamo tutta l’estate per i nostri sogni’

NEWS

Redazione | 10 Agosto 2023

Un’amicizia senza tempo, due artisti legati da forti esperienze personali e dall’ambizione di vivere di spettacolo, arrivando sempre a più persone. Barbara Morris, presentatrice e speaker e Raffaele Poggio, cantante e attore, quest’estate non vanno in vacanza perché lavorano su grandi progetti dei prossimi mesi, come la nuova edizione del concorso Fotomodelli dell’anno by Paolo Formia.

Barbara ne è stata presentatrice, e Raffaele è stato premiato per il suo percorso artistico, occasione per coronare l’inizio di una solida collaborazione e rappresentanza.

Paolo Formia e Barbara Morris

Paolo Formia, nato ad Aosta, classe ’67, inizia come baby cantante tra gli anni ’70 e ’80, e successivamente la sua carriera, dopo la collaborazione lavorativa con il teatro Regio di Torino, è proseguita come autore televisivo di noti programmi musicali e scopritore di giovani talenti nel campo musicale, teatrale e cinematografico.

Negli anni ’90 la sua passione per la moda ha portato alla creazione di prestigiosi eventi per selezionare nuovi volti in questo campo, fino al concorso sopra citato, arrivato al grande successo nella edizione del dicembre 2022.

La scelta rivoluzionaria di Paolo sta nell’averlo proposto in un mese in cui i concorsi di bellezza non vengono presentati, ma a questo si aggiunge l’idea di scoprire fotomodelli che possano aspirare a lavorare nel mondo della moda e pubblicità, dove la fotogenia prevale sulle misure standardizzate.

Paolo, affascinato dalla formazione di Barbara, ha deciso di coinvolgerla nella presentazione e organizzazione dei suoi eventi, sviluppando negli anni anche una solida amicizia.

La carriera di Raffaele Poggio

Tornando a Raffaele, fresco del suo attuale successo con il brano Besame la boca, conferma un percorso iniziato con Quedate Conmigo e consolidato a Sanremo 2023 con Egualmente Colpevoli, altra canzone con cui si è fatto conosce- re a Casa Sanremo durante la settimana del Festival.

L’artista, dopo gli esordi come fotomodello e volto pubblicitario per brand prestigiosi, ha creato un’attività di servizi musicali per matrimoni ed eventi, e seguito un percorso di formazione attoriale che l’ha portato a recitare nei cortometraggi Birdwatching e Tic Toc Il linguaggio del tempo, e nella serie Tipi da Crociera.

Aspira a diventare un attore di riferimento del cinema italiano, sognando Ozpetek e una serie Netflix spagnola.

In televisione vorrebbe sfruttare la sua preparazione di presentatore in qualche programma, o partecipare a un reality come il Grande Fratello, L’ isola dei famosi e Pechino Express, esperienze a cui è interessata anche Barbara con il sogno di viverli insieme.

Barbara Morris: dagli esordi a oggi

Barbara nel 2016 vince il titolo di Quarantenne più Bella d’Italia partecipando al concorso nazionale Lady Wanizia, e nello stesso anno partecipa come concorrente al reality La Fazenda.

È soprannominata “La regina delle TV private”, infatti oggi la si trova in radio con il suo programma A tutto VIP. Ma entra anche nelle case dei torinesi e piemontesi con cinque programmi televisivi: Appuntamento al buio, Napoli che passione, Tele Rompo, Summer 7 Show e Moda e Salute.

Ci tiene molto a ricordare la sua provenienza Chivassese, città che ha sfornato talenti come Simona Ventura, il campione di moto Gp Pecco Bagnaia, e il Tiktoker più famoso al mondo Khaby Lame.

Ha recitato nel film del regista Andrea Zamburlin J Loop, e a fine anno uscirà in tutti i cinema d’Italia Torino Criminale – Blood Revenge, dove interpreta la protagonista femminile.

Attualmente si è lanciata in una nuova sfida professionale unendo esperienza, divertimento e professionalità. Gestisce sognatori, veri e propri Dreamers.

L’amicizia di Barbara e Raffaele

Barbara e Raffaele si sono conosciuti quando lottavano contro delle grandi battaglie personali che li avevano portati quasi all’annullamento. Ma con le loro forze e sostegno, aiutandosi l’un l’altra, i due amici sono usciti da quel baratro che sembrava inghiottirli.

La violenza domestica, il mobbing, il bullismo sono solo alcuni dei grandi mali che li hanno messi alla prova. Mali che però li hanno resi così forti, in attesa di quel riscatto di felicità che tanto desiderano e che arriva dal loro lavoro, che è allo stesso tempo un grande amore.

Barbara, è stata per Raffaele un punto di riferimento, per i consigli in campo lavorativo. E Raffaele, con il suo percorso spirituale che è parte della sua quotidianità, fatta di meditazione e lavoro su se stesso, ha rappresentato per Barbara lo stimolo per rinascere.

Questo forte legame è anche carburante dei prossimi progetti, tra cui un format teatrale, un brano per Natale, un’idea per TikTok, e programmi da condurre insieme.

La forza di Barbara Morris e Raffaele Poggio è il carburante e il messaggio che i due vogliono trasmettere a chi li segue. Il loro obiettivo è essere di stimolo per chi ha perso la speranza e la voglia di sognare e dimostrare che, con l’amore per la vita e gli affetti cari, non si deve mai smettere di crederci, a qualsiasi età.

Non rimane che aspettare di vedere cosa hanno in serbo per noi…