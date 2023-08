NEWS

Vincenzo Chianese | 10 Agosto 2023

Uomini e donne

Parla l’ex Dama di Uomini e Donne

In questi giorni Tina Cipollari e Giorgio Manetti sono stati protagonisti di uno scontro social che non è passato inosservato. L’ex Cavaliere di Uomini e Donne infatti ha lanciato alcune accuse alla storica opinionista, che in breve hanno fatto il giro del web. A quel punto la stessa Tina ha deciso di rispondere a tono a Giorgio, col quale in passato aveva stretto una bella amicizia. Nel mentre si è mormorato che il rapporto tra i due sia ormai ai minimi storici e che Masetti si sia risentito di alcuni atteggiamenti della Cipollari. In queste ore come se non bastasse è accaduto dell’altro che ha attirato l’attenzione.

A parlare infatti è stata un’ex Dama di Uomini e Donne, Elga Profili, che raggiunta da Tag24 ha detto la sua su quanto accaduto. L’ex protagonista del Trono Over ha così preso non solo le parti di Tina Cipollari, con la quale in passato ha avuto degli scontri, ma ha anche criticato a sua volta Giorgio Manetti. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Nel programma mi sono scontrata diverse volte con Tina Cipollari ma credo che lei faccia solo il suo lavoro. Credo che, nonostante sia irruente e a volte sopra le righe, il suo ruolo in quel contesto sia proprio quello di dare delle opinioni e sottolineare degli aspetti negativi. Maria De Filippi è una persona molto intelligente e se Tina è lì da molti anni è perché svolge bene il suo ruolo. Se questo non andasse bene per la trasmissione, sicuramente Maria non l’avrebbe tenuta nel programma”.

E ancora l’ex Dama di Uomini e Donne aggiunge:

“Riguardo al fatto che Manetti dica che la Cipollari sia trash, anche lui ha fatto dello show in trasmissione quindi la sua critica mi sembra inconsistente oppure potrebbe essere un modo per mettersi in evidenza”.