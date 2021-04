1 Raffaele Renda dopo l’eliminazione

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. Allo scontro finale Raffaele Renda e Deddy. I due cantanti hanno dato il tutto per tutto per mantenere il posto nella scuola, ma solo uno di loro ha avuto la meglio. Purtroppo ad dire addio al programma è stato Raffaele.

Il giovane ha ottenuto il banco durante la formazione della classe ed è riuscito ad arrivare fino alla sesta puntata del Serale di Amici 20. Sebbene non sia entrato nelle grazie di Rudy Zerbi, il cantante ha dato comunque del suo meglio per dimostrare il suo talento.

Al termine di questo percorso, come tutti i protagonisti che sono usciti prima di lui, Raffaele Renda a seguito dell’eliminazione ha raccontato le sue prime sensazioni ai microfoni di Witty TV. Ecco cosa ha detto il cantante, emozionato, ma felice di aver fatto questo percorso:

“Sono qui e abbandono questo posto con tanta felicità. Qui dentro cadono tanti muri, tante cose che ti servono”, ha esordito Raffaele, che ha poi proseguito ancora: “Ti spogli di tutto e vivi delle tue insicurezze e delle tue fragilità. Mi ha fatto crescere tanto perché io questo lato lo conoscevo, ma lo nascondevo per sembrare sempre forte e sempre al top. Ma so anche che al top non si può mai essere perché siamo umani”.

Il discorso di Raffaele Renda però non è finito qui. L’artista ha anche spiegato cosa si augura per il suo futuro, per poi riservare un pensiero speciale ai suoi compagni d’avventura. Andiamo a leggere le sue parole…