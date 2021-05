1 Il vincitore di Amici secondo Raffaele Renda

Raffaele Renda, uscito non molto tempo fa dalla scuola di Amici, ha rilasciato una lunga intervista con il sito Coming Soon. Con l’intervistatore, quindi, ha parlato di vari argomenti: da come ha vissuto l’esperienza nel talent a chi secondo lui vincerà la competizione, passando ancora una volta per il rapporto con Martina Miliddi. Ma partiamo dall’inizio.

Per quanto riguarda il suo ingresso nello show ha riferito che per lui è stato come un sogno. Il cantante ci aveva già provato per quattro anni, ma non aveva avuto successo. La considera una “palestra di vita” che l’ha aiutato a prepararsi per il futuro. Qui di seguito, perciò, la sua dichiarazione completa:

Amici è sempre stato un sogno da quando ero bambino. Prima di quest’anno, ci ho provato per ben quattro anni ad entrare. È stata un’esperienza assurda. Mi piace definirla come una palestra di vita che ti prepara a quello che poi dovrebbe essere fuori il nostro lavoro da artista. Io ho cercato veramente di prendere tutto e imparare ogni minima cosa da ogni singola persona lì dentro. Ho tanti bei ricordi che mi porterò dietro. Quando sono entrato per la prima volta nello studio del Serale mi sembrava tutto così surreale.

Raffaele Renda, poi, ha risposto alla domanda: “Chi vincerà Amici secondo te?“. Non solo ha affermato che ormai all’interno della scuola sono rimasti i migliori, ma ha espresso il suo parere su un’artista in particolare:

Penso sia rimasta nella scuola la “crème de la crème”. Il livello è molto alto, ma spero vinca Giulia. Per me è una ballerina incredibile oltre che una bellissima persona. È rara. Io spero vinca lei perché se lo merita.

Ma non finisce qui, perché Raffaele è tornato a parlare anche del rapporto con Martina, facendo una dichiarazione inaspettata e del triangolo amoroso che ha rischiato di venirsi a formare in passato. Continuate a leggere…