L’omaggio a Raffaella Carrà

Italia-Spagna, è sempre stato il ‘derby’ di Raffaella Carrà, scomparsa nella giornata di ieri all’età di 78 anni. Amatissima nel BelPaese, ma venerata anche in terra iberica. Un amore esploso nel 1976 grazie a La hora de Raffaella. Questo, negli anni, le permise di guadagnare il titolo di dama al Orden del Mérito Civil, tra le onorificenze spagnole più importanti (nel 1985).

Tifosa della Juventus, ma simpatizzante del club spagnolo del Real Madrid, Raffaella Carrà amava il calcio, così come la Nazionale Italiana. Gli Azzurri, che in lei hanno sempre visto un esempio, per ricordarla hanno deciso di omaggiarla. La FIGC ha chiesto alla UEFA di poter inserire uno dei brani più famosi dell’immensa Raffa nella playlist da utilizzare per il riscaldamento di Italia-Spagna. Ecco quanto si apprende dalla nota ufficiale:

«Amava il calcio ed era una grande tifosa della Nazionale Raffaella Carrà, vera e propria regina della televisione italiana morta ieri all’età di 78 anni. Per omaggiarla, la FIGC ha chiesto e ottenuto dalla UEFA di inserire nella playlist utilizzata per il riscaldamento prima della semifinale dell’Europeo con la Spagna ‘A far l’amore comincia tu’, una delle sue canzoni più amate e ballate».

Si legge nel comunicato della FIGC pubblicato nel corso della giornata odierna. A parlare di questo è stato anche il Presidente Gabriele Gravina che ci ha tenuto a dire: «La scomparsa di un’icona come Raffaella Carrà, donna innovativa e artista straordinaria, ha colpito tutti». E ancora: «Prima di Italia-Spagna, la sua partita, vogliamo ricordarla con allegria, ascoltando insieme la sua musica carica di energia».

Ed ecco dunque che questa sera, nel pre partita di Italia-Spagna i giocatori durante il riscaldamento hanno potuto prepararsi sulle note del celebre brano dell’indimenticabile Raffaella Carrà.

Un momento davvero molto speciale, in onore di una regina e icona come Raffaella Carrà!

