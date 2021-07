1 I vip ricordano Raffaella Carrà

La notizia della morte di Raffaella Carrà ha sconvolto tutti.

Il caschetto biondo più famoso dello spettacolo si è spento nel pomeriggio di oggi all’età di 78 anni. Non solo la gente comune si è stretta intorno alle persone care dopo l’annuncio, ma anche tanti vip hanno voluto renderle omaggio.

In questa gallery abbiamo racchiuso alcuni dei pensieri dei personaggi noti del mondo dello spettacolo: da Laura Pausini a Vasco Rossi e Cristiano Malgioglio o Emma Marrone.

Laura Pausini saluta incredula Raffaella Carrà

Una delle prime a scrivere qualcosa è Laura Pausini. La cantante che in Raffaella ha sempre visto un mito e icona, ha voluto salutarla con questo post, mettendo anche il simbolo del lutto come immagine del profilo:

«Sei stata, sei e sarai l’unica regina. Per me, per tutto il mondo».

Messaggio che Laura ha scritto anche in altre lingue. La Pausini ha postato anche altri ricordi per rendere omaggio al suo idolo di sempre.

Continua…