1 Il saluto di Maria De Filippi a Raffaella

Da ieri alle 18:00 in Campidoglio è stata allestita la Camera Ardente per dare l’ultimo saluto a Raffaella Carrà, scomparsa all’età di 78 anni il 5 luglio 2021. Icona e regina del piccolo schermo, la morte di Raffa (come tutti la chiamavano) ha colpito tutti, dai personaggi noti ai telespettatori che in questi anni l’hanno seguita e amata.

Tanti italiani, ma anche molti spagnoli o messicani ad esempio, si sono presentati per portare un mazzo di fiori e salutarla per l’ultima volta, prima dell’addio di domani, quando si terranno i funerali a mezzogiorno. Tra i tanti volti del mondo della TV, invece, abbiamo visto Maria De Filippi. La conduttrice, come riportato da TVBlog, si è presentata in Campidoglio: “Dopo essersi fermata per un momento di raccoglimento davanti alla bara dell’Artista, la conduttrice è rimasta insieme agli altri parenti per poi andare via”, si apprende.

Maria de Filippi si è recata alla Camera Ardente di Raffaella Carrà in Campidoglio. Dopo essersi fermata per un momento di raccoglimento davanti alla bara dell'Artista, la conduttrice è rimasta insieme agli altri parenti per poi andare via.



(foto di Simona Berterame – @fanpage) pic.twitter.com/RvxqrDmFU0 — Tvblog.it (@tvblogit) July 7, 2021

Oltre a Maria De Filippi saranno ancora tanti i personaggi della TV e le istituzioni che si presenteranno per rendere omaggio a Raffaella Carrà, come fatto dalla sindaca di Roma Virginia Raggi, che ha aspettato molto commossa l’arrivo del feretro all’ingresso, per poi trascorrere un po’ di tempo all’interno della Camera Ardente.

Andiamo a rileggere il bellissimo messaggio scritto da Maria De Filippi dopo la scomparsa di Raffaella Carrà…