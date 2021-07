1 L’omaggio della Spagna a Raffaella Carrà

Raffaella Carrà, la nostra Raffaella, era amata non solo nel nostro Paese ma anche in Spagna, in Sud America e non solo. Dalla notizia della sua scomparsa, arrivata lunedì pomeriggio, tutto il mondo sta parlando di lei, della sua infinita grandezza, dell’umiltà, del talento di una professionista e donna meravigliosa.

Per omaggiarla in questi giorni si stanno portando avanti più iniziative. Da Laura Pausini che ha chiesto il lutto nazionale a Milly Carlucci che ha chiesto di intitolare l’Auditorium del Foro Italico a Raffaella. Anche in Spagna, però, vogliono fare qualcosa per lei. Come raccolto da Biccy, alcuni esponenti del partito Más País (Más Madrid) hanno pensato bene di dedicare una piazza di Madrid, Calle Fuencarrall per la precisione, all’icona italiana. Ma leggiamo quanto si apprende dall’assessore Jorge García Castaño:

«Raffaella Carrà merita questo e altro. Lei rappresenta un’icona di libertà per molte generazioni. La sua musica ha ispirato più generazioni. È stata una delle prime figure pubbliche a parlare di libertà sessuale ed è un punto di riferimento per la musica e la televisione, un’icona, per Madrid e per la Spagna intera. Dobbiamo omaggiarla al più presto. Merita questo riconoscimento, visto che è sempre stata molto legata a Madrid, città in cui diceva di sentirsi libera e dove si sentiva molto a suo agio a godersi la vita delle sue strade e delle sue piazze».

Ad aggiungersi a queste parole anche una nota di Más País: «Raffaella Carrà, Madrid ti ama e non ti dimenticherà. In onore della sua lotta per la libertà, vogliamo che Madrid abbia una piazza a lei dedicata».

In Spagna hanno voluto spiegare anche perché Raffaella Carrà merita tutto questo. Continua…