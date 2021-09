1 Parla l’ex del fidanzato di Raffaella Fico

All’interno della casa del Grande Fratello Vip 6 come sappiamo Raffaella Fico ha svelato di avere un nuovo fidanzato, Piero Neri, col quale ha una relazione da circa un mese e mezzo. L’imprenditore ha anche fatto una bellissima sorpresa alla showgirl, inviandole un aereo sopra la casa con un tenero messaggio che ha fatto emozionare il web. Tuttavia in queste ore a parlare è stata Valentina Colombi, ex fidanzata di Piero, che nel corso di un’intervista per il nuovo numero del settimanale Chi ha fatto delle rivelazioni inedite sul conto dell’attuale compagno di Raffaella. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Isa&Chia:

“Lui sostiene di essere innamorato di questa Raffaella quando invece fino a un mese e mezzo fa si scriveva e sentiva con me e mi sussurrava parole importanti”.

A quel punto Valentina Colombi racconta che la sua storia con Piero Neri è durata dal 2016 alle prime settimane del 2019. In seguito tra i due c’è stato un ritorno in fiamma nel novembre del 2020, fino a quando a marzo 2021, dopo una breve convivenza la coppia si è nuovamente separata. Stando a quello che svela Valentina però, pare che in estate lei e il fidanzato di Raffaella Fico hanno ripreso a sentirsi. Ma non solo. La Colombi racconta come Neri le abbia chiesto di raggiungerlo in Sardegna per festeggiare il Ferragosto insieme, tuttavia lei avrebbe rifiutato la proposta. Ma non è finita qui.

Valentina ha infatti sentito Raffaella parlare di Piero all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6. A quel punto la Colombi ha voluto dire la sua, facendo delle considerazioni. Andiamo a leggere le sue dichiarazioni in merito.