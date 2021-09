Chi è Raffaella Fico? Età, figlia, fidanzato e Instagram

Ecco tutto quello che c’è da sapere su Raffaella Fico, concorrente del Grande Fratello Vip 6, dall’età, alla figlia, alla storia con Mario Balotelli, a dove seguirla sui social e Instagram.

Chi è Raffaella Fico

Raffaella Fico età, altezza e biografia

Vediamo cosa sappiamo della biografia di Raffaella Fico. La showgirl nasce a Cercola, in provincia di Napoli, il 29 gennaio 1988. La sua età dunque è di 33 anni.

La sua altezza è pari a 176 cm, mentre il suo peso è di 58 kg circa.

Ma chi sono i suoi genitori? Suo padre Alfonso e sua madre Antonietta, sono proprietari di una piccola bottega di frutta ed ortaggi, e ha un fratello di nome Francesco. La modella cresce a Casalnuovo di Napoli e si è diploma al liceo socio-pedagogico. Ma dove vive oggi Raffaella? Sembrerebbe che l’ex gieffina si sia trasferita a Milano, anche se non è ben chiaro se attualmente viva ancora nel capoluogo lombardo.

Ma scopriamo di più sulla vita privata di Raffaella Fico, che spesso è stata al centro del gossip e della cronaca rosa.

Vita privata: Raffaella ha un fidanzato?

Spesso nel corso degli anni la vita privata di Raffaella Fico è stata al centro del gossip.

In molti nel mentre si chiedono se la showgirl oggi abbia un fidanzato. A oggi però la concorrente del Grande Fratello Vip 6 risulta essere single.

In passato Raffaella ha avuto delle chiacchierate relazioni con Cristiano Ronaldo e Mario Balotelli. Ma la Fico ha figli? La risposta è sì! La modella ha una figlia, Pia, nata dall’amore proprio con Balotelli. Ma copriamo di più in merito alla sua storia con Ronaldo.

Nell’estate del 2009 Raffaella Fico inizia una chiacchierata relazione con Cristiano Ronaldo. I due si frequentarono all’incirca per un anno, fino a quando entrambi decisero di mettere un punto alla storia. Quando nel 2018 il calciatore venne accusato di stupro da una donna americana, Kathryn Mayorga, che secondo il suo racconto avrebbe subito una molestia proprio nel 2009, quando Ronaldo frequentava la showgirl, la Fico decise anche di intervenire.

Intervenuta al programma radiofonico Rai Un Giorno Da Pecora, Raffaella si schierò dalla parte del suo ex fidanzato, affermando di avere sempre reputato Cristiano un gentiluomo. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Sono stata fidanzata 11 mesi con Cristiano Ronaldo. Ai tempi giocava con il Manchester United. Sono stati 11 mesi d’amore. Quando succede una cosa del genere la si apprende sempre con stupore. Ronaldo è un ragazzo normale, tranquillo, semplice, con me è stato un vero gentiluomo. Si allenava anche a casa, faceva gli addominali. Li faceva dopo cena. Guardava un film, si rilassava e faceva gli addominali, ne avrà fatti 4 o 5 serie da 20”.

Nel 2011 Raffaella Fico inizia una relazione con Mario Balotelli, che per anni ha fatto discutere il mondo intero. Rivediamo cosa è accaduto tra i due.

Mario Balotelli e la figlia Pia

A giugno 2011 Raffaella Fico ufficializza la sua storia con Mario Balotelli, durata fino all’aprile del 2012. Pochi più mesi più tardi, nel luglio dello stesso anno, la showgirl svela di essere incinta e di aspettare la figlia del noto calciatore.

Il 5 dicembre 2012 a Napoli nasce così Pia, che inizialmente però non vene riconosciuta da suo padre. A quel punto inizia una lunga guerra mediatica, durante la quale la Fico si batte con tutta sé stessa per far sì che il suo ex fidanzato riconosca Pia come sua figlia. Dopo un lungo procedimento giudiziario, il 5 febbraio 2014 Balotelli riconosce finalmente la bambina. A oggi Mario e la showgirl sono in buoni rapporti.

Successivamente Raffaella Fico ha una storia di un anno Gianluca Tozzi, figlio del cantante Umberto Tozzi. In seguito a conquistare il cuore della modella è il procuratore sportivo Alessandro Moggi, ma i due si lasciano ufficialmente nel 2019. A inizio 2020 si mormora che la Fico abbia iniziato un flirt con Francesco Caserta, ex di Paola Caruso, che prontamente interviene per attaccare duramente la concorrente del Grande Fratello Vip 6. Quest’ultima tuttavia smentisce le dicerie, e su Instagram la Fico afferma:

“A seguito di tutti questi articoli che sto leggendo voglio precisare una cosa sola: con Francesco Caserta non ho mai trascorso un weekend né avuto flirt o fidanzamento. È stata una sola ed esclusiva conoscenza telefonica che è terminata al nostro primo incontro a Brescia davanti ad un caffè”.

Nell’estate 2020 Raffaella Fico conosce l’imprenditore Giulio Fratini, con cui inizia una relazione che finisce nei primi mesi del 2021. A oggi dunque la showgirl è single. Ma vediamo dove seguirla sui social e su Instagram.

Dove seguire Raffaella Fico: Instagram e social

In molti si chiedono dove poter seguire Raffaella Fico sui social, in particolare su Instagram.

La showgirl ha una pagina attiva, che vanta diverse migliaia di follower.

Su Instagram Raffaella condivide i momenti più belli della sua vita privata e insieme a sua figlia Pia. La modella inoltre ha anche una pagina Facebook.

Ma vediamo cosa sappiamo sulla carriera della Fico.

Carriera

La carriera di Raffaella Fico inizia nel 2007, quando vince la XX edizione del concorso di bellezza Miss Grand Prix, che la introduce nel mondo dello spettacolo. Il successo arriva nel 2008, quando la showgirl partecipa all’ottava edizione del Grande Fratello, venendo eliminata nel corso della decima puntata del reality. Successivamente prende parte a diversi programmi, tra cui Lucignolo, Colorado Cafè, Il colore dei soldi insieme a Enrico Papi e Prendere o Lasciare.

Nel mentre Raffaella lavora anche come modella, diventando testimonial per varie case di moda, tra cui Magilla, Follettina Girl e European Culture. A seguire la troviamo come conduttrice di Animal Real TV su Sky. Nell’autunno 2010 torna a lavorare con Enrico Papi nel programma Trasformat, per poi entrare nel cast del Saturday Night Live from Milano.

Nel febbraio 2011 Raffaella Fico è nel cast di concorrenti dell’ottava edizione de L’Isola dei Famosi, dove viene eliminata nel corso della settima puntata. Nell’autunno dello stesso anno partecipa come concorrente al talent show Baila!, dove si classifica al quarto posto. La troviamo anche nel cast di alcune sitcom, che hanno ottenuto un discreto successo. Nel 2014 partecipa anche a Tale e Quale Show. L’anno successivo invece Raffaella partecipa al varietà Grand Hotel Chiambretti.

A settembre 2021 arriva per la Fico un’altra importante opportunità televisiva: il Grande Fratello Vip 6. Scopriamo cosa sappiamo in merito.

Raffaella Fico al Grande Fratello Vip 6

A settembre 2021 Raffaella Fico viene ufficializzata come concorrente del Grande Fratello Vip 6. Il reality, che sarà condotto da Alfonso Signorini, debutta su Canale 5 il 13 settembre, e senza dubbio non mancheranno colpi di scena e grandi emozioni.

A distanza di ben 13 anni dalla sua prima esperienza, Raffaella ha deciso di rimettersi in gioco e di varcare nuovamente la porta rossa.

Ma cosa accadrà durante il suo percorso?

In attesa di scoprirlo, vediamo chi sono gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 6.

I concorrenti del Grande Fratello Vip 6

Oltre a Raffaella Fico quest’anno a partecipare al Grande Fratello Vip 6 ci sono:

Per quanto riguarda gli uomini, invece, nel cast del Grande Fratello Vip 6 troviamo:

Scopriamo infine il percorso di Raffaella Fico al Grande Fratello Vip 6.

Il percorso di Raffaella al GF Vip

Il percorso di Raffaella Fico nella casa del Grande Fratello Vip 6 inizia ufficialmente lunedì 13 settembre 2021. Ma come si relazionerà la showgirl alla nuova edizione del reality show? Non resta che attendere per scoprirlo.

1° settimana

(IN AGGIORNAMENTO)

