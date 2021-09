1 Aereo per Raffaella Fico

Stiamo entrando nel pieno del Grande Fratello Vip 6 e ormai i Vipponi hanno iniziato la loro reclusione da quasi due settimane. Quest’anno a varcare la porta rossa è stata anche Raffaella Fico, che in questi giorni si sta mettendo in gioco per la seconda volta con questa esperienza dopo ben 13 anni dalla sua prima partecipazione al reality. La showgirl nel mentre nel corso della terza puntata ha già avuto modo di raccontare parte della sua storia, e senza dubbio nelle settimane a venire avrà modo di farsi conoscere a fondo dal grande pubblico. In attesa di scoprire cosa accadrà durante il suo percorso, poco fa la gieffina è stata protagonista di un bellissimo momento.

Raffaella Fico ha infatti ricevuto il primo aereo di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip e a inviarlo è stato il suo fidanzato Piero! La showgirl si è naturalmente emozionata alla vista del messaggio, ma la reazione più forte l’ha avuta Francesca Cipriani! Inaspettatamente infatti l’ex Pupa, rimasta profondamente toccata dal gesto del fidanzato di Raffaella, è scoppiata in lacrime ed è immediatamente stata consolata dal resto del gruppo. Ma cosa ha scritto Piero per la Fico? Ecco il suo messaggio:

“R, per sempre e 1 giorno. Ti amo”.

Naturalmente la reazione di Francesca Cipriani non è passata inosservata e in molti si sono emozionati nel vedere le lacrime della gieffina. Nel mentre qualche giorno fa Raffaella Fico qualche giorno fa ha svelato un aneddoto sulla sua chiacchierata relazione con Mario Balotelli. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni.