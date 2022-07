1 Le parole di Raffaella Mennoia

In queste ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stata Raffaella Mennoia, storica autrice di Uomini e Donne. Ma andiamo con ordine e vediamo tutto quello che è accaduto. Ieri sera Valeria Cardone con un post sui social ha annunciato la fine della sua relazione con Matteo Ranieri, iniziata all’interno del dating show solo una manciata di mesi fa. Già da settimane tuttavia si mormorava della rottura tra i due, che tuttavia fino a poche ore fa non sono mai intervenuti per fare chiarezza sulla situazione, Adesso però Matteo e Valeria hanno deciso di rompere il silenzio e così hanno ufficializzato la separazione. Queste le dichiarazioni della Cardone a riguardo:

“Ragazzi/e io e Matteo non stiamo più insieme. Purtroppo non sempre le cose vanno come speriamo. Vi chiedo solo un po’ di comprensione perché non sto passando un bel periodo”.

Poco dopo l’annuncio della fine della relazione tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone, proprio Raffaella Mennoia ha condiviso un post sul suo profilo con scritto: “Gente disonesta. Non aggiungo altro”. A quel punto la maggior parte degli utenti hanno iniziato a ipotizzare che l’autrice di Uomini e Donne stesse lanciando una frecciatina proprio a Matteo e Valeria, che nel mentre hanno ricevuto parecchie critiche per via del loro comportamento. Poco fa però la Mennoia ha rotto il silenzio e ha fatto chiarezza sul suo post, affermando:

“Buongiorno, in riferimento al mio ultimo post, non vorrei deludere ma non c’entra nulla Uomini e Donne”.

Nessuna frecciatina dunque per Matteo e Valeria da parte di Raffaella Mennoia. Le parole dell’autrice del dating show infatti non erano affatto rivolte all’ex tronista e alla sua ex compagna, come i più hanno ipotizzato. Nel mentre in queste ore a dire la sua è stato anche Ranieri. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni.