1 Lorella Cuccarini contro Raimondo Todaro?

Raimondo Todaro sarà l’insegnante di ballo della nuova edizione di Amici. Questa scelta è stata fatta dopo tante vicissitudini. Arisa, in un primo momento confermata, è stata poi tolta dal cast. In questo modo Lorella Cuccarini è diventata maestra di canto e l’ex danzatore di Ballando con le stelle quello di ballo. Nelle ultime ore, tuttavia, è uscita un’indiscrezione secondo la quale tra i due prof non ci sia un buon rapporto. A riportare il rumor la rivista di Riccardo Signoretti e anche il sito BlastingNews. Il motivo starebbe nel fatto che alla showgirl non starebbe bene il cambiamento fatto da Maria De Filippi. Questo ciò che si legge sul sito:

[…] tirerebbe una “brutta aria” tra Lorella Cuccarini e il nuovo prof Todaro. Sembrerebbe che sebbene Lorella Cuccarini abbia accettato questo cambiamento di scuderia, che le è stato chiesto direttamente da Maria De Filippi, non avrebbe gradito al 100% tale scelta. Dopo l’esperienza dello scorso anno, che l’ha vista protagonista negli scontri con la prof Alessandra Celentano, Lorella avrebbe preferito tornare dietro la cattedra di danza, piuttosto che lasciare il suo posto a Todaro.

Sarà davvero così? A quanto pare no! A levare ogni dubbio ci ha pensato la stessa Lorella Cuccarini, la quale ha pubblicato tra le sue Stories di Instagram l’articolo in questione. In sovraimpressione, però, leggiamo la scritta “FAKE“, che significa “falso” in italiano. Ha, quindi, smentito la notizia secondo cui tirerebbe una brutta aria con Raimondo Todaro. Evidentemente non le dispiace troppo questo cambio di rotta all’interno della scuola di Amici. Vedremo meglio, poi, come saranno i loro rapporti una volta che avrà inizio il talent a settembre.

