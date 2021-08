1 Il retroscena su Arisa

Sono diversi giorni che Arisa sta facendo discutere il web. Come sappiamo infatti Dagospia ha annunciato che la cantante non sarà nel corpo insegnanti di Amici 21, che partirà ufficialmente a settembre su Canale 5. Nel mentre, sempre come ha riportato il ben informato portale, pare che a Lorella Cuccarini sia stata offerta la cattedra di canto, mentre a subentrare tra i professori di ballo, come ha svelato il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi, sarà Raimondo Todaro. In molti tuttavia sono rimasti delusi nell’apprendere che Rosalba non farà parte del cast della prossima edizione del talent show, e naturalmente il web si è chiesto cosa fosse accaduto.

Adesso a svelare un retroscena inedito sul presunto vero motivo per cui Arisa lascia Amici è stato Davide Maggio. Stando a quello che si legge, sembrerebbe che a far saltare la partecipazione della cantante al talent show siano state alcune indecisioni di Rosalba stessa. Questo quanto si legge in merito:

“Il primo ostacolo alla partecipazione al talent di Canale 5 sarebbe nato per la decisione di Arisa di prender parte alla prossima edizione di Pekin Express. Ma non per il fatto di doversi dividere tra due reti e due editori, bensì per l’impossibilità che ci sarebbe per Arisa di presenziare durante il primo e delicato mese del programma di Maria De Filippi. Da qui, la scelta di optare per uno solo dei due programmi: abbandonato Pekin, Arisa avrebbe scelto Amici. […] Poi, un nuovo dietrofront dovuto a motivi personali. Nel frattempo, agli Studi Elios si studiavano le alternative per il corpo docenti. […] Si intavola una trattativa, che ha coinvolto pure Lorella Cuccarini (alla quale è stato chiesto di accomodarsi dietro alla cattedra di canto) e… Arisa torna a farsi viva. L’apprezzata cantante ci avrebbe nuovamente ripensato. Ma a quel punto c’era poco da fare”.

Pare dunque che Arisa non sarà nel cast di Amici 21. Qualche ora fa intanto si è mormorato che anche un altro amato volto del corpo insegnanti avrebbe lasciato il talent. Rivediamo di chi si tratta e le sue parole in merito.