1 Dopo la separazione dall’ex moglie Francesca Tocca, Raimondo Todaro parla per la prima volta della nuova fidanzata Paola Leonetti

Raimondo Todaro ha ritrovato l’amore dopo la separazione dall’ex moglie Francesca Tocca, con la quale, come da lui stesso dichiarato, ha mantenuto un bellissimo rapporto. Il ballerino di Ballando con le Stelle è stato paparazzato dal settimanale Chi in compagnia di una nuova fidanzata a scambiarsi tenere effusioni. Dopo una settimana Todaro ha deciso di rompere il silenzio e parlare per la prima volta di Paola Leonetti.

La nuova fiamma di Raimondo Todaro ha 25 anni ed è originaria della Puglia. Dopo il Liceo Linguistico si è affermata sul web, tanto che oggi è conosciuta come influencer e modella. Stando a quanto riportato da Di Più TV i due si sarebbero conosciuti proprio nella terra della Leonetti.

E proprio in un’intervista rilasciata a Di Più TV, Ramondo Todaro ha fatto chiarezza sulla sua vita privata. C’è da precisare che non ha negato la frequentazione con Paola Leonetti, ma c’è anche da dire, come leggeremo in seguito, che non si è sbottonato più di tanto con le dichiarazioni. Una scelta più che rispettabile, dettata probabilmente anche dal caos mediatico che l’ha travolto in questo ultimo anno dalla rottura con Francesca, alla frequentazione di quest’ultima con l’ex allievo di Amici 19, Valentin Alexandru.

Ma leggiamo le parole di Raimondo Todaro in merito alla sua nuova fidanzata Paola Leonetti:

“Mi chiede se sono nuovamente innamorato? Guardi, ora faccio la mia vita, le cose di cuore le tengo per me. Mi chiede se ho sofferto e mi sto riprendendo? Non mi va di parlare, il passato è passato”

Così Raimondo Todaro ha cercato quanta più riservatezza circa la sua fresca frequentazione, proseguendo:

“Certo che ho visto le mie foto, erano ovunque… Ma non mi chieda del mio privato”

Seppur in maniera implicita Raimondo Todaro ha confermato il flirt attribuitogli dalla rivista Chi, che lo vedrebbe così felice e di nuovo innamorato accanto a Paola Leonetti. Anche la modella, così come il ballerino, non si è espressa su questa frequentazione. Chiuso definitivamente il suo passato, che conserva nel cuore, il coreografo pensa al suo futuro, accanto alla bella influencer.

Come andranno invece le cose per l’ex moglie di Raimondo Todaro? Ecco quanto è emerso in questi giorni….