1 Raimondo Todaro tornerà ad Amici?

Raimondo Todaro lo scorso anno ha deciso di lasciare Ballando con le stelle dopo anni di attività per passare al programma di Maria De Filippi. Con grande sorpresa di tutti, infatti, è diventato un insegnante di ballo della scuola di Amici nel corso della ventunesima edizione. Qualcosa, però, potrebbe compromettere il suo ritorno nella prossima stagione televisiva. Perché? Il motivo si celerebbe dietro le continue liti con la maestra Alessandra Celentano.

A riportare questo rumor ci ha pensato il settimanale NuovoTV, come riporta anche Gossip e TV. Molto spesso, infatti, abbiamo visto i due maestri scontrarsi a causa delle modalità di insegnamento molto diverse che hanno. La Celentano molto severa e intransigente, mentre Todaro più disponibile e accomodante con gli allievi. Secondo alcune fonti interne alla trasmissione Alessandra sarebbe intoccabile. Nel corso degli anni, infatti, avrebbe guadagnato la piena fiducia della De Filippi. Si vocifera: “A lui non conviene mettersi contro Alessandra perché così facendo rischia il posto. È già successo a tanti prima di lui“.

È vero che negli anni i maestri di ballo sono cambiati spesso, ma non possiamo sapere se effettivamente la causa sia stata proprio Alessandra Celentano. Certo, le discussioni con Raimondo Todaro ci sono e le abbiamo viste. Stessa cosa però accade ormai da alcune edizioni anche tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Questo non vuol dire che uno dei due verrà mandato via nella prossima edizione. Qualche tempo fa lo stesso Todaro aveva rivelato cosa succede nel dietro le quinte del talent con la collega: “Le nostre non sono liti in onda, ma divergenze di opinione. Siamo due impulsivi, ma dietro le quinte tra noi ci sono solo sorrisi e stima reciproca“.

Vedremo che cosa accadrà in futuro. In un’altra intervista aveva poi spiegato come lo hanno accolto ad Amici e com’è stato ritrovare Francesca Tocca…