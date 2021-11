1 Raimondo Todaro e il rapporto con la Celentano

Ormai siamo abituati ai continui scontri che, ogni domenica, ma anche in diversi daily di Amici vediamo tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. Il nuovo maestro di danza, infatti, spesso si trova a dover difendere i suoi studenti, in particolare Serena Carella dalle dure critiche della collega. Più di una volta, quindi, abbiamo assistito a discussioni molto accese tra i due su cosa sia la danza e quali doti debba avere un ballerino per definirsi tale.

Ognuno, alla fine, rimane sempre della propria opinione e la puntata va avanti. Ma vi siete mai chiesti se le divergenze tra i due docenti continuano anche fuori dallo studio? A rivelarlo ci ha pensato proprio l’ex ballerino di Ballando con le stelle. Lui, infatti, durante un’intervista con TV Sorrisi e Canzoni ha spiegato quali sono i suoi rapporti con la Celentano fuori dalla scuola di Canale 5. Ecco, perciò, cosa ha affermato come riporta anche il sito Gossip e TV: “Le nostre non sono liti in onda, ma divergenze di opinione. Siamo due impulsivi, ma dietro le quinte tra noi ci sono solo sorrisi e stima reciproca“.

Ecco, perciò, rivelata la verità. Nessuno scontro vero e proprio tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano, solo uno scambio di opinioni accesso che viene relegato soltanto alla puntata. Il nuovo maestro, inoltre, ha anche affermato di invidiare l’esperienza di Alessandra e di Veronica Peparini. Loro, infatti, sono lì nel talent da anni e conoscono da molto più tempo tutte le dinamiche della trasmissione. Lui, invece, ha appena iniziato. Su Maria De Filippi, invece, ha rivelato: “Sapevo già che era una super professionista, ma rendersi conto di come governa lo show è un’altra cosa“.

Raimondo in questa nuova avventura, inoltre, ha ritrovato Francesca Tocca, con la quale ha voluto ritentare una relazione…