Raoul Bova a Belve torna a parlare delle voci sulla sua presunta omosessualità

Debora Parigi | 3 Ottobre 2023

Le dichiarazioni di Raoul Bova a Belve sul suo essere o meno gay

Tra gli ospiti che questa sera, martedì 3 ottobre, avrà Francesca Fagnani a Belve c’è Raoul Bova, famosissimo attore che adesso in TV è protagonista della fortunata fiction Don Matteo. E proprio su questo ruolo ci sono stati vari siparietti divertenti e battute con la giornalista che gli ha fatto molte domande.

Ma tra gli argomenti affrontati c’è stato anche spazio per un qualcosa che lo riguarda e che era uscito molti anni fa. Stiamo parlando della presunta omosessualità di Bova. Le voci vennero fuori quando finì il suo matrimonio con Chiara Giordano, madre dei suoi due figli maggiori. L’annuncio della separazione avvenne nel 2013 e il gossip parlò anche del fatto che la storia fosse finita perché lui era gay. Tutte falsità, a quanto pare, e proprio Raoul è tornato a parlarne su richiesta della Fagnani.

Francesca Fagnani ha citato le sue parole di una vecchia intervista a Vanity Fair: “Io e Chiara ci stiamo separando ma io non sono gay“. E così Raoul Bova ha spiegato a Belve: “Diciamo che in quel periodo non si ha la lucidità per dire sempre delle cose esatte. Ho semplicemente smentito quello che si diceva su di me. Molti parlano di questo lato un po’ così, ma ognuno la pensa come vuole”.

Proprio nel 2013, riguardo la sua presunta omosessualità, Bova aveva detto: “Lo dico apertamente, mi piacciono le donne. Se fossi omosessuale, credo che non avrei nessun problema a riconoscerlo. O forse non lo direi. Perché questo obbligo di dichiararsi, di giustificarsi? Nessuno va in giro a dire: piacere, sono etero. Più di metà dei miei amici sono gay. Persone con cui sono cresciuto e andato a scuola, con cui lavoro. È per loro, soprattutto, che mi fa ribrezzo questo modo razzista e retrogrado di usare l’etichetta di omosessuale come una macchia inconfessabile, come una peste”.

Non perdetevi questa sera l’intervista di Raoul Bova a Belve su Rai2. Inoltre potrete rivederla sul sito di RaiPlay.