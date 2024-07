Una puntata difficile quella di Raul stasera a Temptation Island. Ha infatti visto vari video della fidanzata Martina che prima lo hanno fatto arrabbiare e poi turbato fortemente. Infatti ha lasciato il falò per tornare nel villaggio e scoppiare in lacrime.

Le lacrime di Raul nella terza puntata di Temptation Island

La terza puntata di Temptation Island ha visto vari colpi di scena. Dopo aver parlato di Jenny e Tony con uno sfogo di lei, si è passati a Martina e Raul. Abbiamo visto lei avvicinarsi molto al single Carlo (ex volto di Uomini e donne) sia con le parole che anche con i gesti. E proprio oggi si sono visti video in cui è venuto ancora più fuori il legame tra i due.

Raul, infatti, prima ha visto un pinnettu in cui Martina continua a stare molto vicina a Carlo. La chimica tra loro è palese e nei video che poi il fidanzato vede al falò, lo stesso single ammette che c’è un’affinità incredibile tra lui e Martina. Queste frasi toccano profondamente il fidanzato.

Cresce la complicità tra Martina e il single Carlo e Raul è chiamato nel pinnettu…#TemptationIsland pic.twitter.com/Rin73iJ7W6 — Temptation Island (@TemptationITA) July 11, 2024

Se dopo il pinnettu Raul si arrabbia e arriva anche a sfogarsi prendendo a calci una pianta del vilaggio, la reazione è diversa al falò. Qui lui vede ancora più vicinanza tra Martina e Carlo, entrambi ammettono la forte chimica e il legame che c’è. Proprio il tentatore dice che non fa passi avanti per rispetto alla relazione che ha lei, altrimenti andrebbe oltre proprio perché sente un rapporto particolare con lei.

Per Raul è il momento del falò e le immagini della sua fidanzata Martina non sono finite… #TemptationIsland pic.twitter.com/PULCwnqvSo — Temptation Island (@TemptationITA) July 11, 2024

Finiti i video, Raul dice a Filippo Bisciglia che lui sta cambiando in questo percorso. Due anni fa dei video del genere lo avrebbero fatto impazzire e avrebbe reagito in maniera totalmente diversa. Adesso è arrabbiato, ma soprattutto deluso.

Questi video, insomma, lo hanno turbato e quindi ha chiesto di lasciare il falò e tornare nel villaggio. Il conduttore ha compreso la situazione e lo ha lasciato andare. Nel villaggio lui si è messo a parlare ad alta voce, a pensare, riflettere e a un certo punto è scoppiato a piangere, completamente angosciato non solo per le scene, ma anche per le parole dette dalla fidanzata.

Dopo aver lasciato il falò, Raul si lascia andare ad un momento di sconforto! #TemptationIsland pic.twitter.com/p7AoSb05Vr — Temptation Island (@TemptationITA) July 11, 2024

Anche per Martina è arrivato il momento del falò della terza puntata di Temptation Island, ma di nuovo non c’è stato alcun video per lei. Questo l’ha delusa perché vorrebbe sentire il fidanzato aprirsi, nel bene e nel male.