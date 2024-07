La terza puntata di Temptation Island è partita con Jenny e Tony e alcuni video per loro. Dopo i pinnettu, sono iniziati i falò e lei ha visto vari video del fidanzato. Ciò che ha visto e soprattutto sentito l’hanno portata alla fine a sbottare dicendo di odiarlo. Vediamo meglio nel dettaglio cosa è successo.

Lo sfogo di Jenny dopo l’ennesimo video di Tony a Temptation Island

Una delle coppie di Temptation Island 2024 che fanno più parlare è quella formata da Jenny e Tony. E la terza puntata del docu-reality è partita proprio da loro e alcuni video. Prima Tony è stato chiamato nel pinnettu dove ha visto lo sfogo della fidanzata con gli altri riguardo ciò che lui le impone e vieta. Questa cosa ha anche portato gli altri fidanzati a prendere le difese di Jenny.

Successivamente anche Jenny ha visto un video nel pinnettu dove il fidanzato ha fatto una festa in barca con Lino e alcune tentatrici. E qui ha ammesso che vorrebbe fare questa vita. Portare anche la fidanzata, ma avere con loro anche altre ragazze, come se tutto fosse normale.

Il vero problema è arrivato quando siamo arrivati al falò delle ragazze e proprio Jenny ha visto vari video di Tony. In un primo video Tony ha ammesso il tradimento e quindi era quella la seconda vita di cui parlava nella prima puntata di Temptation Island. Il dj ha parlato del fatto di non averlo mai detto perché in quel modo si creerebbe un precedente e quindi ha sempre preferito non ammettere e farle credere di immaginare tutto.

In un secondo video, invece, Tony ha ammesso di manipolare Jenny. Ha detto di aver capito che le vieta tante cose, nel modo di vestire, di viaggiare e di vivere in generale. In più anche con le tentatrici ha detto più volte che lei è piccola. Queste frasi (quella della manipolazione e quella del dire che è piccola) hanno fatto molto arrabbiare Jenny. “Mi ha fatto sentire piccola, perché se tu mi fai sentire piccola è perché tu mi vuoi far sentire piccola per continuare a manipolarmi. E io che ti amo ti credo per quello che tu dici. Io pendo dalle tue labbra”, si è sfogata con Filippo Bisciglia.

Poi Jenny ha espresso quello che prova ad oggi nei confronti di Tony: “Rivedendo ancora quei video mi rendo conto che il sentimento che provo per lui non è spento. È per questo che sono delusa. Non so a quel punto per dire ‘mi è indifferente’. Ma per quello che mi ha fatto lo odio”. Una frase molto diretta e precisa che proabilmente dovrà far riflettere il fidanzato.

“Mi ha fatto credere di essere un errore…” #TemptationIsland pic.twitter.com/dZfS1ME5Nz — Temptation Island (@TemptationITA) July 11, 2024

Anche per Tony è arrivato il falò della terza puntata di Temptation Island. Ma, a differenza della fidanzata, per lui non c’è stato alcun video.