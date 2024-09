In queste ore sui social sta spuntando un nuovo rumor in merito a un possibile flirt in corso tra Raul Dumitras e New Martina. Ecco tutto quello che sta accadendo.

Raul Dumitras ci prova con New Martina?

Raul Dumitras, dopo essersi fatto conoscere al largo pubblico nell’ultima edizione estiva di Temptation Island, ha lasciato la fidanzata Martina De Ioannon e oggi il suo cuore è ancora libero. Probabilmente non ha ancora voglia di investire di nuovo nei propri sentimenti ma sembrerebbe che stia frequentando l’ex tronista Giulia Cavaglià.

Al momento si tratta solo di rumor che non sono ancora stati confermati e dovremo attendere dichiarazioni ufficiali delle parti interessate. Tuttavia, nel corso dei mesi, sono parecchie le ragazze associate all’ex volto del reality di Canale 5, tra influencer e personaggi televisivi. Della prima categoria ha iniziato a far parte anche New Martina, la nota content creator diventata famose grazie alle sue cover.

Il gossip di un flirt agli inizi sarebbe nato nel momento in cui New Martina ha pubblicato un video in cui riproduce un trend, fatto partire da Raul Dumitras, sulle note di “Guersace” di Gué Pequeno. In descrizione ha scritto ‘Raul lo fa meglio” e non è tardata ad arrivare nei commenti la risposta di quest’ultimo. Come vediamo dalla foto qui sotto ha replicato “ora lo facciamo insieme“, poi è seguita la reazione “ti aspetto“.

Lo scambio di messaggi tra Raul Dumitras e New Martina

Qualche utente potrebbe vedere tutto ciò come un flirt tra i due ma probabilmente è solo un’interazione amichevole. Adesso non ci resta che attendere e scoprire se questa collaborazione social si realizzerà sul serio oppure no. Vi terremo informati nel caso in cui ne dovessimo sapere di più, nel frattempo potete continuare a seguire entrambi sui rispettivi profili Instagram e TikTok per non perdervi qualsiasi possibile contatto.