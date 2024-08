Continuano le segnalazioni sui possibili flirt di Raul Dumitras dopo Temptation Island e la fine della relazione con Martina De Ioannon. Questa volta al centro del gossip ci sarebbe Giulia Cavaglià, nota ex tronista di Uomini e Donne.

Il presunto flirt di Raul Dumitras

Questa estate non si smette di parlare di Raul Dumitras, salito alla ribalta dopo la sua partecipazione a Temptation Island. In un primo momento non aveva fatto una bella impressione sul grande pubblico ma piano piano i fan si sono ricreduti e hanno cominciato ad apprezzarlo sempre di più.

Adesso è molto seguito sui social e i follower sono molto attenti a tutte le sue mosse, non lasciandosi scappare davvero niente. Non molto tempo fa si pensava che fosse uscito a cena con una nota tiktoker perché entrambi, nella stessa serata, avevano pubblicato due foto molto simili.

accantonato questo gossip, così come quello relativo alla presunta frequentazione con la tentatrice Maika, adesso spunta una nuova segnalazione. A informarci è un utente che segue Deianira Marzano e che fa notare alcuni commenti e like che Raul Dumitras si sarebbe scambiato con l’ex tronista Giulia Cavaglià:

“Buonasera, non so se hai visto lo scambio di commenti e like tra Raul di Temptation Island e Giulietta Cavaglià. E poi ho notato che Raul non segue più le sue tentatrici Nicole e Mara”.

La segnalazione su Raul Dumitras e Giulia Cavaglià

Che ci sia del tenero tra Raul Dumitras e Giulia Cavaglià? Al momento non lo sappiamo, ma ciò che è certo è che sono entrambi single. Infatti l’ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato a inizio anno di essersi lasciata con Federico Chimirri, ex concorrente di MasterChef 11. Se son rose fioriranno, per il momento rimaniamo in attesa di eventuali news. Vi terremo informati come sempre, rimante sintonizzati!