1 Red Canzian ricoverato in ospedale: come sta

Il componente dei Pooh, Red Canzian, è stato in queste ore portato d’urgenza all’ospedale. Ma partiamo dall’inizio per spiegare con esattezza le dinamiche dell’accaduto. Il cantante ha perso l’anteprima dello spettacolo teatrale “Casanova Opera Pop” sul quale lavorava da tre anni e probabilmente dovrà mancare anche il giorno del debutto ufficiale. Questo perché, come riporta anche il sito Il Giorno, ha avuto un’infezione al cuore che poteva causargli anche una setticemia.

Per fortuna così non è stato e il pericolo è stato scongiurato. Secondo alcuni quotidiani di Treviso, da qualche giorno era ricoverato presso l’ospedale Ca’ Foncello. Già nel 2015 era stato operato al cuore per una dissecazione aortica e gli era stata applicata una protesi. Proprio questa è stata soggetta all’infezione di cui parlavamo poc’anzi. I medici, però, hanno limitato i danni.

Ad ogni modo, dispiaciuto per non aver potuto presenziare all’anteprima dello spettacolo, Red Canzian a fine serata ha voluto mandare un messaggio a tutti gli spettatori: “Ho avuto un problema di salute, una brutta infezione che mi ha impedito di essere lì, a gioire del debutto di questo spettacolo su cui ho lavorato tre anni e che il destino ha voluto togliermi, non so perché. La cosa importante è che vi sia arrivato al cuore qualcosa di bello , vero, sincero e onesto“.

A fargli gli auguri per una pronta guarigione tanti colleghi (e ci uniamo anche noi di Novella 2000). Tra questi troviamo anche Donatella Rettore, la quale su Twitter ha postato una foto di Red e il messaggio: “Red, amico di sempre, forzaaaaaaa!!!!!“. Adesso il cantante sta meglio e bisogna solo dargli il tempo di rimettersi in sesto completamente. Nel frattempo, oltre a stare vicina con il pensiero al suo amico, la Rettore si sta preparando al suo ritorno a Sanremo. Andiamo a vedere cos’ha detto in merito nei giorni passati…