Il cast, la conduttrice, lo streaming e la messa in onda del programma di Prime Vide Red Carpet – Vip al tappeto: tutte le news

Andiamo a scoprire tutte le informazioni sul programma di Prime Video Red Carpet – Vip al tappeto, quindi il cast, chi conduce, quando va in onda, dove vederlo e tutte le news.

Red Carpet Vip al tappeto

Arriva su Prime Video un programma che nasce fa un format giapponese. Il titolo è Red Carpet – Vip al tappeto e vede coinvolti vari concorrenti divisi tra dive e guardie del corpo. Ma in cosa consiste questo gioco?

In pratica ci sono tre squadre di bodyguard che hanno come missione quella di scortare sino alla destinazione finale cinque celebrities facendole rimanere a tutti i costi sul tappeto rosso che si srotola ai loro piedi.

A impedire questa passeggiata sul red carpet ci saranno ostacoli fisici, imprevisti inattesi e divertenti disturbatori che intralceranno il loro percorso. Il concorrente che metterà piede fuori dal tappeto rosso anche solo per un attimo perderà una delle sue guardie del corpo. Vincerà la squadra che per prima riuscirà a scortare la sua star fino alla destinazione finale senza intoppi.

Ma vediamo chi saranno i protagonisti della prima edizione di questo programma…

Il cast

Da chi è composto il cast di Red Carpet – Vip al tappeto? Vediamo quindi chi troviamo alla conduzione, chi sono i vip che devono attraversa il tappeto rosso e chi sono anche le guardie del corpo.

Il programa è condotto da Alessia Marcuzzi che ricopre anche il ruolo di capo di un’agenzia di guardie del corpo. E chi sono queste guardie del corpo? Ecco i loro nomi: Francesco Arienzo, Awed, Herbert Ballerina, Ginevra Fenyes, Michela Giraud, Brenda Lodigiani, Pierluca Mariti, Antonio Ornano e Gabriele Vagnato.

Chi sono invece le dive da scortare sul red carpet? Ne abbiamo in totale cinque e cioè: Giulia De Lellis, Elettra Lamborghini, Cristiano Malgioglio, Valeria Marini e Melissa Satta.

Ad accompagnare Alessia Marcuzzi nella conduzione c’è anche il commento divertente della Gialappa’s Band (Marco Santin e Giorgio Gherarducci).

Il Trailer

Siete curiosi di vedere le prime immagini di Red Carpet – Vip al tappeto? Prime Video ha pubblicato sui suoi canali social il primo trailer in esclusiva. Eccolo qui sotto:

Quando esce e dove vedere Red Carpet – Vip al tappeto

Se volete seguire Red Carpet – Vip al tappeto l’appuntamento è fissato per il 9 gennaio 2025 su Prime Video. Ovviamente ogni puntata potrà essere vista in ogni momento in streaming su Prime.

Come detto, il programma nasce da un format giapponese di Nippon TV ed è prodotto da Blu Yazmine per Amazon MGM Studios.