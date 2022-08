1 La scelta della Regina Elisabetta

Le ultime notizie dall’Inghilterra stanno già facendo discutere. La Regina Elisabetta ha preso una decisione molto importante, a seguito dei recenti problemi di salute. La sovrana 96enne recentemente è parsa molto provata e pare abbia voluto apportare qualche modifica al testamento.

Stando a quanto riferisce Star e International Business Times, come raccolto da Gossip e TV, la Regina Elisabetta in questi giorni ha ripreso in mano le carte e alcuni membri della Royal Family sarebbero stati esclusi dalla sua eredità. Secondo la stampa estera pare che Sua Maestà nei documenti non faccia alcun riferimento a Lilibeth Diana, la figlia di Harry e Meghan nata nel 2021. La Regina Elisabetta ha avuto modo di vedere la bambina per pochissimo tempo solo in occasione del Giubileo di Platino. Dunque di conseguenza pare non essersi troppo legata a lei da portarla a inserirla nel testamento di cui tanto si parla.

L’eredità della Regina Elisabetta vedrebbe quindi, secondo i media inglesi, l’esclusione di Lilibeth Diana, alla quale non spetterà nulla. Come ben sappiamo la sovrana possiede un patrimonio importante tra gioielli e quant’altro. Qualche prezioso oggetto di valore pare lo abbiano già ricevuto in dono Kate Middleton e la figlia, la principessa Charlotte. Come fa notare Gossip e TV si tratta di una scelta davvero importante dato che, come da tradizione, chi siede sul trono quando si prepara a dire addio alla corona, lascia i propri gioielli a chi ritiene davvero valoroso e meritevole.

Se Kate Middleton e la principessa Charlotte hanno lasciato il segno nella vita della monarca, non si può dire lo stesso per la figlia di Harry e Meghan. Lilibeth Diana a quanto pare non è l’unica esclusa dal testamento della Regina Elisabetta…