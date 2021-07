1 Il retroscena sulla Regina Elisabetta

Si sa che la Regina Elisabetta fin dall’ascesa al trono ha sempre amato tenere tutto sotto controllo. Oltre a guidare la Royal Family e ad adempiere ai numerosi impegni lavorativi, Sua Maestà si prende cura anche di Buckingham Palace e delle altre tenute reali. Non è semplice tuttavia per gli addetti ai lavori far sì che tutto vada secondo i suoi desideri. Proprio in questi giorni a svelare dei retroscena inediti sulla Regina è stata Barbara Allred, che per anni è stata a capo del team di pulizie di Sandringham e altre dimore reali. Attualmente la donna insegna corsi presso The English Manner, un istituto di formazione per etichetta e protocollo che si trovo a Londra.

La Allred così ha raccontato di alcune richieste specifiche di Elisabetta, che naturalmente non sono passate inosservate. Stando a quello che riporta Barbara, sembrerebbe che la Regina detesti che a Buckingham Palace, e non solo, si utilizzi l’aspirapolvere! Ma come mai Sua Maestà odierebbe che la squadra di addetti alle pulizie usi questo particolare elettrodomestico? Sempre secondo la Allred pare che The Queen preferisca una spazzata, anche per i tappeti, per evitare di essere disturbata durante i numerosi impegni quotidiani, che spesso la tengono occupata per ore.

In particolare la Regina Elisabetta non vorrebbe essere infastidita di mattina, quando si tengono la maggior parte dei lavori di pulizie. Tuttavia per il team di palazzo non è semplice riuscire ad accontentare le richieste di Sua Maestà, considerando la vastità di Buckingham Palace e del Castello di Windsor, dove attualmente risiede stabilmente da diversi mesi.

La Allred tuttavia non si è mai lasciata intimidire. L’ex capo del team di pulizie ha infatti svelato di avere un suo personale metodo per accontentare tutte le richieste della Regina. Andiamo a scoprire di che si tratta.