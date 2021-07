1 Il gesto della Regina Elisabetta

Sono passati esattamente tre mesi da quando il Principe Filippo è morto, lasciando la Regina Elisabetta da sola dopo ben 73 anni di vita insieme. Nonostante il dolore devastante tuttavia Sua Maestà ha cercato in ogni modo di andare avanti e negli ultimi giorni è anche tornata a lavorare. Dopo mesi di restrizioni e di incontri virtuali per via della pandemia, in queste settimane The Queen ha ripreso a partecipare a diversi eventi pubblici. In tutte le ultime apparizioni Elisabetta è apparsa sempre serena e piena di energia, ma adesso a svelare un retroscena inedito a Femail è stato Phil Dampier, giornalista che da anni scrive della Royal Family. Come svela lo scrittore, la Regina sarebbe rimasta devastata dalla morte di suo marito, tuttavia per volontà di Filippo stesso Sua Maestà si mostra sempre sorridente in pubblico. Questo quello che dichiara Dampier, e quello che riporta Vanity Fair Italia:

“Filippo non l’avrebbe mai voluta vedere in lutto, seduta a piangere come fece la Regina Vittoria per Alberto. Elisabetta è stata devastata dalla morte del Principe Filippo, ma sono sicuro che lui, prima di lasciarla, le ha detto di godersi ciò che è rimasto della sua vita. Filippo vorrebbe che lei continuasse a vivere la vita al massimo”.

Ma non solo. Successivamente Dampier racconta anche che la Regina Elisabetta sia più che entusiasta dell’allentamento delle severe norme anti Covid, e che il ritorno alla vita le abbia dato una grande carica:

“A 95 anni ha un entusiasmo tale da rendere ogni giorno una nuova avventura. Penso che Elisabetta come tutti noi sia semplicemente felice di essere fuori dal lockdown, di poter uscire e fare le cose che ama. La Regina ha la sua vita sociale, ama incontrare i vecchi amici e stare al passo con i pettegolezzi, oltre a trascorrere del tempo con la sua famiglia”.

